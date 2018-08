I Norge er vi så heldige at staten vil at vi skal kjøpe elbiler for å spare miljøet. Derfor slipper vi engangsavgifter, moms og vi får redusert årsavgift på bilene, vi kan kjøre i kollektivfelt, vi får gratis parkering og gratis strøm på parkeringsplasser, vi slipper å betale bompenger og kan reise gratis med ferger. I tillegg til at vi kan kjøpe bilen billig, gjør alle disse fordelene at ordningen er gull verd for mange. Og derfor øker salget av elbiler hele tiden. Selvfølgelig!

Men hvor miljøvennlige er de egentlig? Pga. batteripakken er en elbil 30-40 prosent dyrere å produsere enn en vanlig bil. Dvs. at det forurenses 30-40 prosent mer å produsere en elbil.

Sjeldne metaller

Batteriene til elbiler er kostbare, og de inneholder sjeldne metaller som det er begrenset mengde av på jorden. Batteriene har ikke lang levetid. De garanteres for 5-8 år, men effekten synker gradvis slik at når garantitiden er ute, har de typisk bare 70 prosent kapasitet igjen, og den fortsetter å synke, og bilens rekkevidde blir tilsvarende kortere og kortere. Batteriene kan per i dag ikke resirkuleres. De samles opp i påvente av at det i fremtiden kommer en teknologi som gjør det økonomisk og miljømessig forsvarlig å gjenvinne de verdifulle og sjeldne metallene. Når bileierne etter 8-10 år ønsker å skifte batteri, vil de oppdage at de koster kanskje like mye som bilen er verd. Da vil nok de fleste forstå at det er bedre å kjøpe en ny bil. Derfor er økonomisk levetid for elbiler mye kortere enn en vanlig bil. Er det miljøvennlig?

Det sies at den store miljøgevinsten er at de går på strøm som vi i Norge produserer med vannkraft. Vi produserer alt vi kan, og det vi ikke bruker selv blir eksportert til Europa til erstatning for kullkraft, som er den mest forurensende måte å produsere strøm på.

Bygg ut mer vindkraft

Dvs. at når elbiler i Norge bruker strøm, blir det produsert mer kullkraft. Hva er da miljøgevinsten? At staten vil at vi i Norge skal kjøre elektrisk, er derfor bare en naiv og kostbar symbolpolitikk som ikke har noen positiv effekt på miljøet! Lokalt ja, men ikke globalt! Hvis vi i Norge virkelig vil gjøre noe som er gunstig for miljøet og redusere skadelige utslipp, bør vi bygge ut mer vannkraft, og heller subsidiere produksjon av grønn energi som vindkraft, enn å subsidiere elbiler. Det er produksjon av grønn energi som er miljøvennlig, ikke bruk av energi!