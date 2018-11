Først og fremst inneholder Sølvberget-bygningen det største og mest besøkte folkebiblioteket i Norge, med et yrende liv fra morgen til kveld. Her finner vi alle aldersgrupper, fra de yngste til de eldste. Vi finner studenter som finner relevant litteratur og som sitter alene eller i grupper. Vi finner eldre som ikke har akkurat de bøkene hjemme eller som er med i lesesirkler. Vi kan nevne andre. Felles for alle er at utlånet er gratis. Vi lærte på skolen at folkebibliotekene med gratis utlån hadde en meget stor betydning for folkeopplysningen i Norge. Tro meg – de har minst like stor betydning nå!

Heleid av kommunen

Selve tomta og bygningen eies av Stavanger eiendom som er heleid av Stavanger kommune. Sølvberget KF leier altså sine bruksarealer av kommunen. De seinere årene har leien økt kraftig. I 2017 var den kr. 5.440. 000 – i 2018 kr. 6.975.000. Dette gjør det særdeles vanskelig å dekke husleien innenfor eget budsjett.

Jeg har vært aktivt med i Sølvberget-prosjektet fra første stund, fra politiske vedtak til plankomité, byggekomité , til styret, kort sagt alt. Det var aldri vår mening at bygningen bare skulle romme kino og bibliotek. Vi mente, som bystyret også gjorde, at det skulle gis rom for allsidig virksomhet innenfor bibliotektilbudet.

Stor suksess

Derfor ble Kapittelfestivalen satt i gang, med stor suksess. Vi skulle også gi tilbud til skiftende utstillinger, møterom og foredragssaler, og det skulle gis tilbud til alle aldersgrupper. Og det har vi fulgt opp. Noe av det siste er datahjelp for pensjonister.

Siden 2008 har vi gitt kr 350.000 pr. år til organisasjonen ICORN som har sin administrasjon og ledelse på Sølvberget. ICORN (the International Cities of Refugee Network) hjelper til beskyttelse av forfattere, journalister, kunstnere, bloggere og andre som ytrer seg kritisk til regimer og styresett. ICORN har i alt 72 medlemsbyer/regioner. Antall søkere øker markant fra år til år. Den siste tidens utvikling har med all ønskelig tydelighet vist oss at behovet for hjelp er stort, og det er økende.

Betydning for integreringsprosessen

Sølvberget KF har særdeles dyktige medarbeidere. Vi må sørge for at de gis muligheter til å utvikle virksomheten videre, til beste for oss alle. Mye mer kan skrives om Sølvberget, men det er det ikke plass til i en liten artikkel. Bare helt til slutt: Sølvberget har stor betydning for integreringsprosessen når det gjelder innvandrere – det at innvandrere kan møtes og lese sine hjemlands aviser og litteratur betyr mye.