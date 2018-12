Høyre heier på lokal og kortreist mat

Rogaland er et spennende matfylke, med mange gode jordbruksprodukter. Vi har flere innovative personer og bedrifter som lager flotte produkter som de selger. Her synes jeg jordbruket i Rogaland har vært dyktige. Det er svært viktig at vi jobber for å øke synligheten til disse produktene i varehandelen.

Kjeden satte opp prisen

La meg bruke ett eksempel for å illustrere en av utfordringene i dag. En produsent på Finnøy hadde et meget godt glutenfritt knekkebrød som de solgte. Det falt i smak hos folk. De lyktes med å få en kontrakt med en butikk-kjede, men da gikk det dessverre ikke så bra. Kjeden satte opp prisen på det lokalproduserte knekkebrødet fra Finnøy, og ned prisen på det knekkebrødet som de selv produserte. Og slik det er i dag, skal jo kassalappen fortelle oss om vi har gjort en god handel. Da velger mange det billigste produktet, og ofte uten at vi er tilstrekkelig bevisst på å støtte et kortreist produkt.

Når vi snakker om lokal og kortreist mat, har det også noe å gjøre med transport. Nyhetsbildet forteller oss at langtransport ikke er ønskelig i den grad som vi har det nå. Lokal og kortreist mat er helt klart et mer miljøvennlig alternativ. Mitt ønske er at vi kan få flere lokalproduserte produkter inn i butikkene våre. Men det bør ikke være slik at varehandelsgigantene skal bestemme prisen. Det må de som lager produktene få lov til. Kjedene bør heller ikke prise ned sine egne varer for å konkurrere med de lokale produktene. De bør heller ønske de lokale produktene velkommen i sin butikk.

For Høyre er det viktig at vi legger bedre til rette for en velfungerende konkurranse i omsetningen av ulike jordbruksprodukter. Alle har ikke potensialet til å levere store mengder. Myndighetene bør derfor legge til rette for at vi kan få et tilbud av lokal og kortreist mat inn i butikkene våre.

Ønsker å ruste norsk jordbruk

Vi ser også at utsalg på gårdene er god butikk, men alle bor ikke slik til at de har en gårdsbutikk i nærheten. Jeg håper at de lokale matvarene snart får større plass i butikkene slik at flere kan kjøpe og bli kjent med våre dyktige, lokale produsenter. Med gode, politiske rammebetingelser og en skrittvis omstilling kan lønnsomheten i norsk matproduksjon styrkes. Høyres politikk er å ruste norsk jordbruk best mulig for økt konkurranse med internasjonale aktører.