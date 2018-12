Unødvendig polarisering i klimadebatten

Wenche Skorge skriver i et debattinnlegg 15. desember en kritikk av artikkelen om klimagasser med tittel «Kan landbruket være klimanøytralt». Aftenbladet styrer selv valget av tema og titler, mens jeg i artikkelen svarte på generelle spørsmål om klima og klimagasser.

Uventet reaksjon

Jeg regnet med at det kunne komme kritiske svar, men da fra et annet hold, nemlig «klimarealistene». Derfor var det en uventet reaksjon fra Skorge, som styrerepresentant i Naturvernforbundet. Jeg spurte ikke journalist Østebø hvordan han fant mitt navn, og fant det ikke problematisk å skulle svare på disse generelle spørsmålene, selv om det ville være enkelt å bare referere videre til Cicero og Bjerknessenteret. Og hvorfor skulle ikke ansatte ved Universitet i Stavanger også bidra overfor vår egen regionsavis? Helt siden 1969 har jeg vært opptatt av natur og miljø spørsmål, da jeg ble med i Natur og Ungdom, og senere i annet miljøarbeid.

Til daglig er forskningsområdet mitt blant annet gassers egenskaper, også med virkning på natur og klima. Skorge, med tidligere bakgrunn fra (den gang) Statoil, skulle vite at flerfasestrømning finnes overalt i våre omgivelser, ikke bare i rør. Strømning og varmetransport, enten det er i hav og atmosfære – eller i rør, styres av de samme grunnleggende fysiske lovene.

Bakgrunnen min er bla strålingsfysikk fra Universitetet i Bergen og CERN, og ble i 2014 invitert av Bjerknessenteret til å delta med eksperimenter på UiS i prosjektet «NORTH», som studerer generatoren i de store havstrømmene – salt-varme-balansen. Denne generatoren driver bla Atlanterhav-Polhav sirkulasjonene og viktig for klimaet. Vi driver fremdeles eksperimenter på UiS i dette samarbeidet, som er publisert i flere populærvitenskapelige artikler i fysikk-tidsskrifter internasjonalt, og i «forskning.no».

Positive tilbakemeldinger

Jeg har for øvrig ikke fått annet enn positive tilbakemeldinger fra mine samarbeidspartnere ved Bjerknessenteret for min rolle i Aftenbladartikkelen . Global oppvarming drevet av klimagasser er udiskutabel. At vi likevel ikke er «ferdigforsket», er like sikkert. Både som bekymret samfunnsborger og som forsker finner jeg det naturlig å fremheve begge deler.

Hvis vi skal klare å blåse bort tåka som Skorge etterlyser, er ikke da forskning og samling på tvers av faggrenser viktig og bra? Plassering av forskeres faglige interesser og integritet etter institutttilhørighet bidrar snarere til unødvendig polarisering.