Tomter som denne i Kannik, er i byplanspråket ofte kalt: SLOAP = Space Left Over After Planning. Det historiske byrommet, Kannik, har i årtier lidd under følgene av en trafikkmaskin og uavklarte planer om høyhus.

Nybygget til BGE både leger og løfter området. Den beherskede, kubiske formen, finner gjenklang i Televerkets og Katolske sykehus´ funksjonalisme og det skjæres ut såpass i kuben at det lekre jugendbygget (tidl. Telemuseet) kommer til sin rett.

Gjennom sine store glassflater åpner bygget opp mot henholdsvis en skulpturpark og det flotte skifertaket på Den Katolske Kirke i øst, vernede Engelsminde, flankert av majestetiske trestammer i nord og sist men ikke minst: Rundkjøringen i Kannik som på en måte blir underordnet omgivelsene og framstår som en elegant «liten» sirkel, en pulserende og spennende «installasjon». I interiøret viser den sentralt plasserte «trappeskulpturen» klar vei i et bygg med gjennomførte detaljer, fritt for påkostede finesser. Dette trengte byen, et bygg som fortetter og styrker mangfoldet i sentrum.