For fjerde gang er Nordic Edge Expo arrangert i Stavanger. Med over 4500 personer fra 47 ulike nasjoner har Stavanger befestet sin posisjon som Nordens største møteplass innen smartbyutvikling.

I oktober 2014 ble Stavanger Norges første fyrtårnby, i samarbeid med Eindhoven og Manchester. Med seg i arbeidet hadde kommunen lokale partnere hos UiS, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune og Kolumbus. Store summer kom derfor fra EU og det store forskningsprogrammet Horisont 2020, til det lokale konsortiet og flere smarte prosjekter ble igangsatt. Etter dette har lyset skint stadig sterkere fra Triangulumfyrlykten.

Første gang i 2015

I 2015 ble den første Nordic Edge Expo avholdt, i 2016 ble veikartet for Smartbyen Stavanger vedtatt av bystyret og høsten 2017 etablerte kommunen sitt eget smartbykontor. Samtidig tok andre kommuner som Gjesdal, Sandnes, Sola, Strand og Time fatt på arbeidet med å bli smarte kommuner.

Satsing på smart konseptet gjøres også hos UiS, Lyse AS, IVAR IKS, Avinor, Forus næringspark, Tine, Kolumbus, Atea og Westport for å nevne noen. Det er også etablert en rekke startup-bedrifter innen smartbyutvikling og fysiske steder som Innovation Dock på Storhaug og Creator Makerspace på Forus. Regionen har også blitt en Arena Smart City som er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører for å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedrifter og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for kommunene.

Tilsvarende ble Norwegian Smart Care Cluster etablert i 2015. Med utspring i Stavangerregionen er SMCC et klyngeprosjekt for implementering av velferdsteknologi. Regionalt jobber både Stavanger kommune og Greater Stavanger med nettverksbygging mellom kommunene, næringslivet og akademia.

Norske regioner satser på smartby

Men, smartby-satsingen i Norge eies ikke alene av Stavanger-regionen. Det er grunn til å minne om at Smart City Bærum så dagens lys allerede i 2012 og Bærum har siden da jobbet strategisk med smartby-utvikling gjennom en offentlig-privat stiftelse.

Senere har byer som Oslo, Larvik, Kongsberg, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden etablert seg som smarte byer på Østlandet, og i Østfold satses det regionalt på smartØstfold.

På Nordvestlandet er Kristiansund etablert som smartby. Lengre nord har teknologibyen Trondheim tatt steget opp på den europeiske smartby-arenaen og blitt fyrtårnby i år, sammen med irske Limerick. Helt i nord jobber kommunene Bodø, Tromsø og Alta med å bli smartby. Av disse har Bodø størst kraft delvis gjennom god organisering der næringsliv og FoU-miljøer sammen med kommunen har jobber strategisk med å bli en markant smartby.

Er i piloteringsfasen

Behov for et nasjonalt smartby veikart Smartby-satsingen i kommune-Norge er ikke styrt etter nasjonale retningslinjer eller samordning. Unntaket er kanskje Norwegian Smart Care Cluster. I dag implementerer kommunene smartby-metoden selv og arbeidet er i piloteringsfasen, og det er i liten grad institusjonalisert. Dette fører til at regionene ikke jobber strategisk seg imellom og utvikler stedenes særegenheter og styrker. Norske regioner kunne blitt smartere, sammen og hver for seg, dersom staten i partnerskap og gjennom en god prosess med aktørene hadde utviklet et nasjonalt veikart for smartesamfunn. Kun gjennom gode verktøy og helhetlig tankegang vil vi kunne bli smartere sammen.