Det er forskjell på å rydde opp i arbeidslivet og gå til frontalangrep på norsk næringsliv og norske jobber. Arbeiderpartiets desinformasjon om norsk arbeidsliv og Høyres politikk kjenner åpenbart ingen grenser.

Høyre har ført en hissig og målrettet kamp mot arbeidslivskriminalitet og utnytting av norske arbeidstakere på arbeidsplassen. Vi har etablert syv sentre for å slå ned på arbeidslivskriminalitet, som har gitt strålende resultater, vi har strammet inn i renholdsbransjen og på vikarbruk og vi har styrket politiets evne til å følge opp arbeidslivskriminalitet.

Det er en tankevekker at 4 av 10 fagorganiserte synes det er utfordrende at LO har partipolitisk tilknytning til Arbeiderpartiet.

Kreativ historiefortelling

Arbeiderpartiets vurdering av dette er «passiv regjering», og at det ikke er løftet en finger for å komme arbeidslivskriminaliteten til livs. Arbeiderpartiets selv, gjorde ingen av disse grepene de åtte årene de selv satt i regjering. Når de nå kritiserer regjeringen, er det i beste fall en svært kreativ historiefortelling. Jeg har besøkt a-krimsentrene både i Stavanger og Trondheim, og tilbakemeldingene derfra er at det har blitt gjort betydelige grep for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. De melder videre om at det ikke er mer penger eller flere a-krimsentre som trengs nå, men heller at de må få tid til å sette arbeidsmetodikken.

Stadig mer desperate

Siden valget har et stadig mer presset Arbeiderparti blitt stadig mer desperat. I stedet for å drive egen konstruktiv og fornuftig opposisjonspolitikk, har de hektet seg på linjen til Rødt og SV i arbeidslivspolitikken. Samtidig slår de hånden av ethvert forslag til reform og innstramninger fra regjeringen. I sak etter sak skapes derfor nye flertall som både skader norske bedrifter og dem som jobber der. Spørsmålet om adgangen til å bruke vikarer fra bemanningsforetakene er en sak, monopol for havnearbeid er en annen, tvangsorganisering av arbeidstakere og arbeidsgivere er en tredje.

Regjeringen anerkjenner at det er organisasjonsfrihet i Norge, noe vi alle er enige om. Det er også enighet om at vi vil ha et organisert arbeidsliv, og at den norske modellen har tjent Norge godt. Men det er en tankevekker at 4 av 10 fagorganiserte synes det er utfordrende at LO har partipolitisk tilknytning til Arbeiderpartiet.

Videre melder flere i YS sitt arbeidslivsbarometer at fagforeninger ikke ivaretar interessene deres. Dette er tema som burde vært diskutert mer, før man kritiserer regjeringen for ikke å heve fagforeningsfradraget.

Vi er avhengige av godt samarbeid mellom partene dersom vi skal få gjennom bærekraftige løsninger som kan stå seg over tid. Det trenger Norge i en tid med betydelige omstillinger.

Direkte fra skrivebordet

Arbeiderpartiet forstod tidligere behovet for å spille på lag med både arbeidstakere og arbeidsgivere for å skape gode, trygge jobber, men nå kommer forslagene heller direkte fra skrivebordet til LO på Youngstorget. Det er hverken bra for norske jobber eller norske arbeidstakere. Arbeiderpartiets opprydningsaksjon i arbeidslivet har gått over til å være en storstilt kamp mot bedriftene og dem som skaper jobber. Det nytter dessverre ikke med verdens strengeste eller mest rigide regler for arbeidslivet hvis jobbene flyttes ut eller må legges ned.