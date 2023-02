Høyre er garantisten for elevenes frihet!

DEBATT: Fritt skolevalg er elevens første og viktigste frihet etter ti års grunnskole. Høyre vil være garantisten for elevenes frihet til å velge, også etter høstens fylkestingsvalg.

«I Rogaland har vi hatt fritt skolevalg i over 30 år, men kan fortsatt ikke ta ordningen for gitt», skriver Ole Ueland og Mille-Sofie Kvannli.

I dag går fristen ut for alle ungdomsskoleelever å søke seg inn på videregående skole. Det er en dag knyttet til spenning, store valg og nye muligheter. Det er første gang elever skal få velge hvilken retning de vil ta videre i livet, enten det er studiespesialiserende, kreative fag, idrettsfag eller yrkesfag. Men elevenes frihet står fortsatt i fare.

I Rogaland har vi hatt fritt skolevalg i over 30 år, men kan fortsatt ikke ta ordningen for gitt. Arbeiderpartiet har i regjering fjernet den nasjonale muligheten for at elevene selv skal få velge hvor de vil gå på videregående skole, og i Rogaland har de gjort det frie skolevalget mindre fritt. Rogaland SV foreslo senest i fjor å avvikle fritt skolevalg i fylket vårt.

Høyre i regjering foreslo at fritt skolevalg på videregående skulle bli en rettighet i alle fylker, men etter regjeringsskiftet skrotet venstresiden forslaget. Dermed blir det opp til hvert enkelt fylke å bestemme om elevene skal få velg videregående skole selv, eller om politikere skal velge for dem. For oss i Høyre er det klart at valget alltid skal være hos elevene, ikke politikere.

De som ikke ønsker fritt skolevalg, argumenterer med at det er urettferdig for elevene som ikke har høyt nok snitt til å komme inn på alle skolene i fylket. De ønsker heller tre år til med nærskoleprinsippet vi har på barne- og ungdomsskolen. Nærskoleprinsippet er bra for barn som får mulighet til å gå på skole i sitt eget nærmiljø, og grunnskolen følger uansett et rimelig standardisert opplegg. Videregående elever er derimot klare til å ta slike avgjørelser selv med god veiledning fra skolen og foreldre. Samtidig forsvinner argumentet, da ni av ti videregående elever kommer inn på førstevalget sitt.

Fritt skolevalg er viktig for elevene som ønsker seg vekk. Etter ti år med samme miljø og gjeng er det for mange viktig å komme seg litt bort. Ikke alle passer inn, og ikke alle har det bra på grunnskolen. Samtidig kan ønske om å velge vekk nærskolen handle om å utfordre seg selv og å møte nye interessante mennesker. Fritt skolevalg handler heller ikke bare om å velge vekk nærskolen, men også friheten til å velge skolen som ligger nærest. Det viktigste er at elevene har denne friheten til å velge selv.

Vi har heldigvis fritt skolevalg i Rogaland, som et av få fylket sammen med Oslo og Agder. Likevel har Arbeiderpartiet sammen med resten av partiene på fylkestinget innskrenket det frie skolevalget, ved å innføre fortrinnsrett som en prøveordning i andreklasse i studiespesialisering på videregående. Der man før søkte skoleplass på nytt, og hadde like stor rett på plass på alle skolene, har elevene nå fått innskrenket muligheten til å ombestemme seg og velge på nytt. Dette gir grunn til bekymring for at Rogaland Arbeiderparti ikke tar elevenes frihet på alvor, selv om de i år skriver i sitt fylkestingsprogram at de ønsker fritt skolevalg.

I dag er dagen alle 10.-klassinger skal velge videregående skole. En stor avgjørelse og spennende avgjørelse. Med Høyre skal denne friheten aldri trues for fremtidige generasjoner.