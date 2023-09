Hva er problemet med at bestemor passer ettåringen?

DEBATT: Kari Gro Johanson skriver i et innlegg i Aftenbladet at bestemødre trengs på jobb og barn bør være i barnehage. Jeg mener Norge tåler at besteforeldre hjelper til i en hektisk småbarnsfase, og at hver familie må få velge sitt livsopplegg selv.

Fordi Norge har en av de beste barnehage- og permisjonsordningene i verden, betyr ikke det at alle barn må starte i barnehage når de er ett år.

Anne Marthe Harstad Stavanger

Nasjonaløkonomien tåler at en liten andel av landets bestemødre tar en pust i bakken fra arbeidslivet.

Det er riktig at vi trenger så mange som mulig i arbeid, og at kvinner er en viktig ressurs. Det er også de over 360 000 uføretrygdede her i landet, som samlet sett har restarbeidsevne, men trenger hjelp til å delta i arbeidslivet. En annen viktig ressurs er de mange, for det meste kvinner, som ufrivillig går i deltidsstillinger. Skal vi jakte på ledige ressurser, er det her det store potensialet ligger.

En dag er det de små som skal være ressursene i arbeidslivet. Da er det viktig at vi innretter samfunnet slik at vi gir dem den beste starten – spesielt med den kunnskap vi har om hva små barn trenger.

God ordning krever kvalitet

Johanson hevder at Norge har en av de bestebarnehage- og permisjonsordningene i verden. Det betyr imidlertid ikke at alle barn må starte i barnehage når de er ett år. En god ordning betyr heller ikke nødvendigvis god kvalitet. Johanson konkluderer med at man fra forskningen «ikke har noen indikasjoner på at barn som starter i barnehagen som ettåringer har noen ulemper senere i livet». Her må jeg få nyansere: Vi vet at små barn får forhøyet nivå av stresskortisol ved barnehagestart. Vi vet mye om hvor sårbare barn er, og hvor viktig tilknytning er. Vi vet også at kvaliteten på norske barnehager er svært varierende.

I tillegg har det vært en kraftig reduksjon i antall tilsyn i norske barnehager de senere år. Like viktig som eksisterende forskning, er forskningshull: vi vet for eksempel lite om sammenhenger mellom tidlig barnehagestart og psykisk helse. Samtidig registrerer vi stadig økning i tilfeller av angst, depresjon og ADHD blant barn og ungdom, uten at årsaken er kjent. Vi trenger mer kunnskap.

Valgte barnehage med omhu

Jeg har selv sendt en ettåring i barnehage. Som alle andre familier har vi gjort valg som passer vår situasjon best. Vi har imidlertid vært bevisst på den varierende kvaliteten i barnehager, og besøkte flere før vi søkte. Det var store forskjeller i kvalitet, og det burde det ikke være. En dag er det de små som skal være ressursene i arbeidslivet. Da er det viktig at vi innretter samfunnet slik at vi gir dem den beste starten – spesielt med den kunnskap vi har om hva små barn trenger.