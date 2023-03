Sladrekjerringenes årsfest er tilbake

DEBATT: Nå kan vi igjen undre oss over hvordan en på trygd har råd til så fin bil.

Forutsetningen for å diskutere hva våre medmennesker har råd til, skyldes at store mengder av informasjon om mennesker, som en egentlig ikke er så interessert i, er tilgjengelig med et uforpliktende tastetrykk.

Jan Terje Langøen Sandnes

Jeg husker da skattelistene begynte å bli gjort tilgjengelig for befolkningen ved at de ble lagt ut på ligningskontoret og en måtte fysisk gå inn på kontoret og bla i listene. Det ble ofte kø og en av grunnene var at «sladrekjerringer», av alle kjønn, satt og noterte side opp og side ned.

Senere var det en periode hvor organisasjoner kopierte listene og lagde kataloger en kunne kjøpe. Dette var svært populært og en kunne finne disse katalogene i svært mange hjem. Opplysningene dannet basis for mange diskusjoner i familier, i foreninger og på arbeidsplasser. Spesielt i mindre samfunn der «alle kjente alle», som Sandnes, Sola og Randaberg. Det var to grupper som var spesielt var i fokus: folk fra frie yrker som for eksempel håndverkere, og «de som gikk på trygd».

Det sies at «misunnelsen er sterkere enn kjønnsdriften» og det ble ofte reflektert i diskusjonene om trygdemottakerne. Kommentarer gikk ikke på hvor liten trygda var, men hvor høyt forbruket «de trygda» hadde. Kommentarer som «han sluttet på jobben hos oss for fire år siden og blei trygda, og allikevel har han kjøpt seg dyrere bil enn meg.» Eller fra noen som kunne fortelle at :» jeg snakket med naboen til den trygda familien og hun kunne fortelle at de hadde vært to ganger i Syden i år».

Konklusjonen kunne da bli at «ingen kunne ha så høyt forbruk på så liten inntekt», og at det enten «var trygdemisbruk eller svart arbeid». En forandring fra «gamle dager» er at vi i dag også har mange på skattelistene med uvanlige navn som tiltrekker seg interesse. Forutsetningen for denne typen diskusjoner er at store mengder av informasjon om mennesker, som en egentlig ikke er så interessert i, er tilgjengelig med et uforpliktende tastetrykk fra sofakroken.

Dette er hva Rødt har foreslått og det synes som det «nyradikaliserte» Arbeiderpartiet også støtter dette. Men Aftenbladet har i sin leder 15. mars en advarsel til alle med dårlige hensikter: «Nysgjerrighet eller ren kikkermentalitet (hva tjente naboen eller ekskjæresten) er ikke en aktverdig grunn til å søke i skattelistene». Så da er det vel det meste under kontroll.