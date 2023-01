Y-veistudier og utdanningsmuligheter i regionen

DEBATT: Ola K. Undheim tar i sitt leserinnlegg (31.12.22) opp viktige problemstillinger i forbindelse med videreutdanning av byggfagelever spesielt, og fag- og svennebrevkandidater generelt.

Mona Wetrhus Minde Instituttleder ved inst. for maskin, bygg og materialteknologi, UiS

Joachim Gümüs Kallevig Fakultetsdirektør, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Som Undheim skriver, har UiS erfaring med å ta opp studenter gjennom y-veien, og vi er grunnleggende positive til å videreutvikle dette tilbudet.

Tilrettelegging for y-veistudier er en viktig del av etterlevelsen av politiske føringer innen livslang læring. For individet innebærer dette å kunne oppnå nye kvalifikasjoner gjennom livet, og for samfunnet innebærer dette å få tilgang til relevant kompetanse som kan omsettes i høy verdiskaping.

Bygge gode broer

En viktig forutsetning for å lykkes innen livslang læring, er å bygge gode broer mellom de ulike delene av utdanningssystemet; fag- og yrkesopplæringen, fagskolesektoren og universitets- og høyskolesektoren.

Vår erfaring tilsier at det kan være utfordrende for en del av Y-veistudentene å gjennomføre de teoretiske fagene som inngår i ingeniørprogrammene. For å bøte på denne utfordringen, er det viktig at alle de sentrale aktørene drar i samme retning for å rekruttere, kvalifisere og videreforedle den kompetansen som vi besitter i regionen.

For å lykkes med dette, må ulike aktører finne sammen for å best mulig tilrettelegge for at Y-veistudentene er reelt studieforberedte. Dette er en forutsetning for å kunne utvide Y-veistilbudet i tråd med individenes ønsker og samfunnets behov.

Vi håper at fylkeskommunen, arbeidslivet og UiS kan finne sammen for å styrke den regionale kompetanseutviklingen for kandidater med fagbrev. Et regionalt fellesløft handler om at de ulike aktørene drar i samme retning.

Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen, og har dermed pedagogisk spisskompetanse til å kunne tilby oppfriskningskurs og opplæringsløp innen realfag til fagbrevkandidater slik at overgangen til ingeniørstudiene blir overkommelig. Et slikt opplæringstilbud bør struktureres slik at det kan kombineres med jobb- og familieliv.

Universitetet har ansvar for å tilby relevante studier innen flere fagområder, samt å sikre god oppfølging av studentene når studieløpet er påbegynt.

Regionalt næringsliv kan bistå i å melde kompetansebehov, samt styrke kompetansesatsingene med å stille ressurser til rådighet.

Grønne skiftet

Regionen trenger en omfattende satsing på rekruttering og videreforedling av kompetanse, ikke minst innen realfag, og bygg og anlegg som nevnes spesielt her. Behovet for denne type kompetanse vil være betydelig fremover og en nødvendighet hvis vi skal kunne gjennomføre det grønne skiftet. Et godt system for livslang læring er en av nøklene til å styrke regionens posisjon som en av Norges mest produktive regioner.