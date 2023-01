Me «byassar» så lige Sandnes

KRONIKK: Då er det ingen tvil lenger, Sandnes er ein likandes by, akkurat slik folka her er lette å lika. Mange av oss har visst dette i årevis, me er mange «byassar» frå Stavanger her – tilflyttarar til byen – som liker Sandnes.

Sandnes sentrum har vorte svært mykje opp­gradert dei siste åra, ikkje minst på Ruten. Og i 2022 kåra Kommunal­departementet Sandnes til landets mest attraktive by.

Svein Westlye Sandnes

Dette heiaropet om Sandnes blir no forsterka av den kritikarroste tv-serien «Evy og alltid», der scenene er lagde til kjente plassar i Sandnes.

Ein av dei mange som klappar for serien, er journalist og ekta sandnesgauk Tommas Torgersen Skretting. Han er ikkje i tvil når han skriv at tv-serien er ein hyllest til byen og folka der. Han skriv: «Sandnes har utviklet seg voldsomt de siste ti årene. Likevel har byen strevd med å kvitte seg helt med harrystempelet. Når Asfalt-selgeren selv bruker uttrykket Sadness om byen, tar serien luven av denne utenfra og ned-holdningen […].»

Kommentarartikkelen følger opp med denne karakteristikken av Sandnes: «Det grove og direkte ved byen blir plutselig snudd til et særpreg vi kan være stolt av. Noe som bare er litt kult. […] Det uperfekte kler byen vår. Sandnes er nok ikke på vei mot New York. Vi er fremdeles mer trauste enn overraskende urbane.»

Smeltedigelen Sandnes

Treffande sagt om vesle, store Sandnes dette. Så klart er ikkje leirbyen i nærleiken av metropolen New York, men jammen har byen fått sin skyskrapar som ein prangande byport frå sør.

Og på same vis som New York er Sandnes ein smeltedigel av innflyttarar. Me snakkar meir enn 80.000 innbyggarar i 2023, der dei fleste er tilflyttarar. Frå Wirak. Frå austre bydel i Stavanger. Frå Sola. Frå Haukland på Moi. Frå Sirdalen. Frå Haugesund. Pluss ein drøss med nybrotsfolk frå Austlandet, Trøndelag og lenger nordanifrå.

Slikt blir det by av. Slik blir det folkevekst av. I dag er det òg mange unge som søkjer til Sandnes som framleis har tomter og bustadar å tilby. Til saman byggjer dei smeltedigelen Sandnes.

Butikkane i Langgata i Sandnes sentrum har i mange tiår trekt til seg folk fra nabokommunane, Stavanger inkludert. Her frå «Superhelga» i juli sist sommar.

«Kor i helsikken e’ Sandnes?»

Så tilbake til alle me «byassar» «byassar»Person frå byen. frå Stavanger som har flytta til Sandnes. Sjølv om me ikkje har gløymt kor me kjem frå, så stortrivest me i Sandnes.

Likevel likte me jo godt mentalitetsendringa hos siddisane etter oljå, der det litt humoristisk gjekk frå «me e’ fra Stavanger, gjørr det någe» til «me e’ fra Stavanger, va’ det någe?»

Me lo jo òg godt då Løgnaslaget frå Stavanger på 1980- og1990-talet song «i fira-og-tjue-år har me bare kjørt forbi …» og toppa refrenget med «kor i helsikken e’ Sandnes?».

Me lo godt av Kristian Valen sin mislukka radiokarakter «Sibbe fra Sandnes».

Me visste jo godt at Ulf ikkje hadde «kjangs» mot Viking frå Stavanger.

Me var «øvegidde» av den stygge Ruten – tenk der Stavanger har (hadde?) eit flott torg, der hadde Sandnes ein stor og grå parkeringsplass i det beste byrommet sitt.

Og me hadde fått med oss motstanden i Sandnes mot at byen skulle få sitt første hotell på 1960-talet, då ein politikar utbasunerte: «Me treng ikkje hotell i Sandnes, her i byen søve' me heima.»

Alt dette lo me litt av.

Sei ikkje at det ikkje skjer noko i Sandnes. Blinkfestivalen, med idrett, konsertar og folkeliv, er berre eitt av mange arrangement.

Sjølvsikre Sandnes

Men så snur altså alt dette latterlege seg. Sandnes ikkje berre yppar seg, men tar sjølvsikkert sin nye plass her på Nord-Jæren. Som det mellom anna går fram av tv-serien «Evy og alltid», som får fram at Sandnes og folka der er ein kul by å vera stolt av. Du snakkar om mentalitetsendring!

Sjølv har eg som «byass» følgt utviklinga i Sandnes på nært hald i om lag 40 år:

Eg har sett ein eksplosiv folkevekst for byen som først fekk formell bystatus i 1965.

Eg har sett avsidesliggjande «fjellstrok» i Skaarlia, Bogafjell og Kleivane bli busett.

Eg har sett og heia på Sandnes Ulf som endeleg fekk sitt elitelag i 2012. Og for ikkje lenge sidan fekk byen sin flotte fotballarena, av dei skeptiske kalla «Wiborg Arena» (Wirak/Borgli).

Eg har sett Sandnes få sitt vinmonopol i 1999, sjølv om det slett ikkje var eit soleklart fleirtal for det i folkerøystinga.

Eg har sett og vore med på ei folkeavrøysting i 2016 der Sandnes sa nei til å bli slått saman med storebror Stavanger. Heile 82 prosent i Sandnes sa nei, mens 63 prosent i Stavanger sa ja. Sidan det er hemmeleg val, så seier eg sjølvsagt ikkje kva eg som «byass» stemte.

Eg har sett at Sandnes har fått sitt nye rådhus – i raudleg murstein som står godt til potteri- og teglverksindustrien som leirbyen er så kjent for.

I tillegg har eg òg sett og gledd meg over at Sandnes i 2022 blei kåra til den mest attraktive byen i heile landet – mykje takka vera at gråsteinen Ruten blei omdanna til gull og tumleplass for både vaksne og born.

Kor mange byar på Vestlandet har skeiseis til store og små midt i byen vinterstid?

Porten til Jærens forjettede land

Alt dette, alle desse endringane i Sandnes, har skjedd i ei rivande utvikling, i full fart – og no riv dei jammen òg den fæle siloen der innerst i Gandsfjorden som ein Øglænd-mafia på slutten av 1960-talet berre bygde i full fart – visstnok utan å bry seg særleg om å spørja politikarane om lov. Men alt dette er historie no, siloen er i ferd med å bli riven, den skal du ha for, Wirak!

Og då stemmer det stort sett godt, refrenget i bysongen frå 1910: «Gjemt ligger byen, lunt mellom bakker, innerst ved Gannsfjordens leirede strand; er den enn liten, så er den dog vakker, porten til Jærens forjettede land.»

At byen er så liten, det stemmer forresten ikkje lenger – mellom anna fordi alle me «byassar» har busett oss i kule Sandnes.