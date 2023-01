Det arrangeres folkemøter før vindkraftutbygginger

Det er helt feil at det ikke arrangeres folkemøter før vindkraftutbygginger.

Petter Mikalsen Prosjektingeniør, Solvind Prosjekt AS

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Vi fikk med oss at det ble lagt ut et debatt innlegg om vindkraft på Aftenbladet sine sider i dag om at det bør bli et krav med folkemøter i forkant av vindkraftutbygginger.

Vi lurte på hva slags krav det er på kvalitetssikring av Aftenbladets debattavdeling på slike innlegg? Vi forstår at det er skribentens meninger som skal komme frem i slike saker, men her er det såpass grove feil at vi så oss nødt til å spørre.

En rask sjekk av konsesjonsprosessen på NVE sine nettsider viser at NVE holder folkemøter to ganger i løpet av prosessen, først ved melding (trinn 1) og deretter ved selve søknaden (trinn 3). Dette har vært praksis lenge og det blir derfor feil å skrive et innlegg der det ser ut som dette ikke blir gjort i dag.