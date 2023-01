NHO maner til tillit, men skaper mistillit

KRONIKK: I stedet for å vise ansvar og skape tillit, kjører NHO en bevisst kampanje for å skape mistro til politikere og regjeringen.

Ove Eide Lektor, Stavanger

I Aftenbladet 3. januar skriver Tone Grindland i NHO Rogaland kloke ord om betydningen av tillit og samarbeid mellom politikere og næringsliv, i stedet for polarisering. Følgene av krigen i Ukraina, energikrise, inflasjon og høye strømpriser er problematisk for mennesker i både Berlin og i Berlevåg. Interessemotsetningene mellom ulike grupper blir i krisetider tydeligere, ordbruken skarpere.

Grindland minner om at alle samfunnsaktører må ta ansvar på vegne av fellesskapet for å fremme tillit og samarbeid i vanskelige tider. I en slik sammenheng blir både ordvalg og fortellingene vi forsøker å skape om bakgrunn, innhold og løsning på aktuelle kriser viktig.

Det er gjennom fortellingene, framstillingen av de politiske spørsmålene, at aktørene håper å vinne støtte i opinionen og dermed få politisk gjennomslag.

Nådeløs

Aftenbladet presenterer samme dag en undersøkelse i regi av NHO Rogaland. Der kommer det fram at 85,9 prosent av bedriftslederne langs kysten aldri har hatt lavere tillit til at stortingspolitikere jobber til det beste for næringslivet. Hvilket bilde skaper NHO av politikere gjennom denne undersøkelsen? Fremmer det tillit eller politikerforakt?

Grindland er nådeløs i sin kommentar til undersøkelsen. Næringslivet opplever seg verken forstått, sett eller hørt. Politikerne må vise at de bryr seg om ledelse og ansatte. NHO har tydeligvis glemt den svært rause støtten næringslivet fikk under koronaen, og oljeskattepakken som sørger for at bedriftene langs kysten i mange år framover vil arbeide på høygir.

Harde anklager

Fortellingen NHO skaper er at næringslivet er et offer for døve og innsiktsløse politikere. Slik bedriftseiere også er i spørsmålet om laksenæringens grunnrenteskatt. Gjennom en allianse mellom LO og NHO klarte sjømatnæringen å hindre at regjeringen Solberg fulgte opp havbruksskatteutvalgets klare anbefaling om innføring av grunnrenteskatt i 2019. Nå blir den altså innført, ikke pga. kunnskapsløse og næringslivsfiendtlige politikere, men fordi den er rettferdig og det trengs skatteinntekter for å betale utgifter til krigen i Ukraina og for strømstøtte til næringsliv og privatpersoner.

Verken laksemilliardærene langs kysten eller NHO synes å forstå statens behov for større skatteinntekter eller at verken personer eller næringer bestemmer eget skattenivå. Det er regjeringen og Stortingets oppgave.

Skaper mistro

Pengerikdommen i økonomien i USA og mange land i Europa har skapt en ubalanse mellom etterspørsel og tilbud. Bakgrunnen er store tilskudd fra myndighetene til bedriftene under pandemien. Følgene er blitt inflasjon, prisstigning og høye renter. Da er det nødvendig med innstramninger. Derfor må sjømatnæring og kraftselskaper som har hatt store overskudd, finne seg i å yte mer til fellesskapet. Dette vet økonomene i NHO og næringslivsledere utmerket godt.

Men i stedet for å vise ansvar og skape tillit, kjører de en bevisst kampanje for å skape mistro til politikere og regjeringen. Ikke bare når det gjelder laks og elektrisitet, men også innenfor arbeidslivspolitikk. Regjeringens ønske om flere fast ansatte i bedriftene, i stedet for innleid arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer, blir av Even Hagelien, direktør i NHO Service og Handel, karakterisert som uttrykk for kunnskapsløshet og arbeidslivseksperimenter. Og kanskje tar sjefen i NHO prisen når han i et intervju kaller skatteendringene uforutsigbare og en gift for næringslivet.

Det førte til at økonomikommentator Cecilie Langum Becker i NRK i en kommentarartikkel på Ytring.no pekte på at ordbruken var blitt så uforsonlig at når Støre og Vedum snakket om spleiselaget, «hørte NHO: ’Næringslivet skal flås’».

Tar offerrollen

Den fortellingen som NHO forsøker å skape, er at næringslivet er et offer på samme måte som de fattige i Norge. Det er en historie det er vanskelig å tro på når statistikk viser at Norge er et av landene i verden som har flest millionærer i forhold til folketall, og der det samtidig blir flere og flere milliardærer, ikke minst langs kysten.

Kanskje er det Stein Erik Hagen som tar prisen for manglende selvinnsikt. Han gir regjeringen skylden for milliardærenes skatteflukt til Sveits. De blir så såret av å ikke bli betraktet som vanlige folk at de setter seg på første fly til Sveits. «Jeg er også vanlige folk», sier Hagen. Ja, ja. Han er nok vanlig på den måten at han har de samme grunnleggende behov for mat, drikke, søvn og sex som alle andre. Men vanlige folk har ikke samme tilgang som han verken til årsmøter i NHO, leiligheter i New York, eiendom i Holmenkollåsen, kunstskatter eller vakre unge mennesker.

Inne- og utestemme

Ord skaper fortellinger om oss selv og andre. Ord bidrar til samarbeid eller konflikt, polarisering eller forsoning, tillit eller mistenksomhet. Valg av ord innebærer et ansvar for utvikling av samfunn og levekår. NHO er tjent med at tilliten til politikere og samfunnsaktører er stor og stabil. Den er grunnlaget for trepartssamarbeidet, for aksept av frontfagsmodell og fornuftige lønnsoppgjør. Tilliten og troen på at vi vil hverandre vel har tjent både samfunn og næringsliv.

Det vet den kloke og omtenksomme Tone Grindland. Derfor håper jeg at hun bruker innestemme i sin omtale av politikere. Så kan hun heller bruke utestemme når hun forteller NHO-sjef Ole Almlid at vi alle har et ansvar for å skape tillit til samfunnsaktører og til hverandre.