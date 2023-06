Det er forskjell på folk også når de forliser

DEBATT: På vegne av de 650 som druknet i Middelhavet i håpet om et bedre liv, er det vanskelig å få sympati for de fem søkkrike som på en særdeles eksklusiv og meget hasardiøs tur ville ha et opplevelses-kick som et festlig minne for livet.

Vi vekter katastrofer svært ulikt, slår innsenderen fast.

Rolf Schreiner Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig var en gammel fisketråler på vei fra Libya til Italia. Om bord var 750 flyktninger – de fleste fra Pakistan, Syria og Egypt – hver av dem hadde betalt rundt 50.000 norske kroner til menneskesmuglere for turen over Middelhavet. Det var mangel på mat og vann om bord, båten kantret og sank ned på flere hundre meters dyp. Rundt 100 personer ble reddet, rundt 650 personer druknet.

Ja, ja, tenker vi og blar videre i avisen. Eller ser på neste innslag i Dagsrevyen, uten altfor mange tanker rundt en av de største katastrofene i Middelhavet på 30 år. Dette har jo skjedd før. Og vil sikkert skje igjen. Så pytt.

Noen dager senere går en ubåt ned i havet på en opplevelsesreise for fem personer som hver betaler 2,5 millioner kroner for et sete om bord. Det er det private amerikanske selskapet Ocean Gate som i et par år har arrangert bemannede undervannsekspedisjoner ned til Titanic-vraket som ligger på 3800 meters dyp. Og så skjer det katastrofale: Ubåten Titan mister kontakten med støtteskipet Polar Prince. Og verden står stille.

Dette ble førstesideoppslag i all verdens media – hva har skjedd med de fem? Når vrakrester blir funnet og forliset er et faktum, bruker TV 2 første kvarter i nyhetssendingen til å orientere oss – vi får blant annet se tåredryppende talspersoner i USA uttale: «De var ekte eventyrere med en lidenskap for å oppdage og beskytte verdens hav.»

Mediene krafser i det som selger.