Kari i Stavanger er dyktig og menneskelig

«Stå på Kari og Ap i Stavanger, samt takk for god etisk standard og godt humør i ledelsen», skriver Jan Michaelsen.

Jan Michaelsen Sandnes

DEBATT: Det vil være trist om Stavanger blir Høyrestyrt til høsten. Hva har vel Stavanger fått til mens Christine Sagen Helgø & co. herjet byen før 2019? Mye snål IKT og ellers mange kostbare statusprosjekt mest for overklassen? Folk bør forstå at det ikke er nåværende Ap i Stavanger sin feil at Jonas Gahr Støre somler sånn med å få skikk på Norge!

Kari Nessa Nordtun i Stavanger er dyktig og menneskelig, slik jeg ser det. Det bør byens innbyggere sette pris på! Mest til de rike og minst til de fattige, var det så, Sissel Knutsen Hegdal/H? Akkurat det er jo Ernas førstehånds-politikk, og har trolig vært det alltid?

Men det har heldigvis vært lett å gjennomskue.

Stå på Kari og Ap i Stavanger, samt takk for god etisk standard og godt humør i ledelsen. Og lykke til med valget til høsten. Heia Ap lokalt i Stavanger!