Er vi vitne til et skinndemokrati rundt planene i Luravika?

Beboernes uttalelser om utvidelse av havneområdet i Luravika er ikke tatt hensyn til, mener innsenderen. Han lurer på om det bare er ålegresset som er viktig?

Svein Magne Lura Sandnes

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Det planlegges nok en gang utvidelse av havneområdet i Luravika. Om ikke Sandnes-politikerne snur, vil en utvidelse tilsvarende 42 enebolig-tomter bli lagt inn i kommuneplanen 15. mai.

Underveis har det blitt levert inn høringsuttalelser. Mange beboere i Luravika signerte på en uttalelse. Og vi som bor i området nord i Roald Amundsens gate har levert egen uttalelse, etter å ha blitt invitert til dette av kommunen.

Vi konsentrerte oss i uttalelsene våre blant annet om støy, bomiljø, rekreasjonsområde og det visuelle. I uttalelsen fra 2021 nevnte vi også flere ganger konsekvensutredning, som vi regnet som selvsagt.

Etter hvert har flere av oss engasjert oss i Aksjonsgruppen for bevaring av Luravika. Vi har hatt møter med havnesjef og flere politiske partier. Noe av det som underveis forundrer oss, er en manglende behovsanalyse. Når vi snakker med havnesjef og politikere, får vi sprikende meldinger på hvorfor det trengs havn. Siden det ikke er mulig å finne igjen beskrivelsen av behovet i dokumenter, skapes inntrykket av at dette handler om at «noen snakker sammen».

Spesielt frustrerende er det at når det nå nærmer seg vedtak, er det eneste problem som til slutt står igjen: Ålegresset. Men siden «noen» har vært hos Statsforvalteren og fått fjernet innsigelsene når det gjelder gresset, -er hindringene borte. Men hvor ble det av høringene våre? Hvor ble det av vurderingene av eksisterende og fremtidig bomiljø? Det planlegges jo flere boliger og togstopp i tilknytning bussveien. Våre uttalelser finnes et sted i vedleggene. Men hvorfor ble vi ikke med til slutt? Er det bare ålegresset som trenger vern?

Hvis ikke administrasjon og beslutningstakere tar hensyn til innspillene, lurer jeg på om vi i denne saken har opplevd det som kan kalles «skinndemokrati».

Det er ennå ikke for sent å snu!