Politiet bør ta ansvar overfor Tina Jørgensens kjæreste

DEBATT: Det kan de gjøre ved å la han få innsyn i hvorfor politiet frafalt siktelsen mot mannen som nå er dømt for å ha drept Birgitte Tengs. Politiet bør også unnskylde holdningen de møtte kjæresten med.

Vil politiet tvinge kjæresten til å reise et søksmål for å få en klarhet? Det kan bli en interessant sak om ansvaret for politiets holdninger. Men fortsatt kan politiet vise ansvar overfor kjæresten, en mulighet det bør benytte seg av.

Atle Helljesen Pensjonert høyesterettsadvokat, Tvedestrand

Tina Jørgensen ble drept 24.09.2000. Høsten 2001 ble Tinas kjæreste pågrepet og siktet for drapet. Jeg har siden bistått ham.

I 2000 skjedde også drapene i Baneheia. Politiet skal ha påvirket Andersen til å tilstå ved å fokusere på Viggo Kristiansen som hovedmann. Samme år ble en liten jente funnet død i Trondheim og små gutter tilsto et drap de ikke skal ha utført. I 1995 ble Birgitte Tengs drept. Politiet fikk en tilståelse fra fetteren som han senere trakk. Nå er en annen dømt for drapet.

Tvilsom avhørsmetode

I forbindelse med pågripelsen av kjæresten fikk politiet bistand av en avhørsekspert fra Kripos. Avhørsmetoden var den samme som i andre saker på den tiden. Metoden er blitt kritisert.

Politiet mente at kjæresten var skyldig. Avhørseksperten prøvde å gjøre seg «til venns» med ham ved avhørene og inviterte ham til å «lette sin samvittighet» og få hjelp. Etter et avhør hvor jeg var bisitter, var eksperten fornøyd med sin innsats og sa følgende til meg: «Nå må selv du forstå at han er skyldig». Det gjorde jeg ikke, og klienten holdt stand mot ekspertens forsøk på å være psykolog.

Etterforskningen var omfattende, men rettet mot kjæresten. Selv om avhørseksperten ikke oppnådde innrømmelser, så valgte politiet å innstille på tiltale. Men verken statsadvokaten eller Riksadvokaten fant at det var grunnlag for det, og saken mot kjæresten ble henlagt.

Nei til innsyn

Det var ikke min oppgave å rette mistanke mot andre, men jeg viste til at politiet kjente til alternativer som ikke var etterforsket. Erlend Frafjord har i en bok fra 2017 belyst alternativene på en god måte. Boken viser også at jeg ikke hadde tilgang til alt etterforskningsmateriale, noe jeg reagerer på ettersom min oppgave var å argumentere mot den tiltalen politiet ba om. Men jeg reagerer særlig på politiets opptreden etter henleggelsen, hvor det ble hevdet at det ikke var mer å etterforske ettersom politiet hadde konkludert. Slik avsa politiet en dom over kjæresten som ble stående i allmennhetens bevissthet i mange år. Politiet hadde stor tillit og deres konklusjon hadde gjennomslagskraft.

Senere ble bevismateriale kastet, uvisst hvor meget og hvor betydningsfullt. Politiet kunne ikke opplyse hvem som hadde gjort det, eller beordret det gjort. Hvilken betydning har det hatt?

I 2021 ble en Karmøy-mann siktet for drapet på Birgitte Tengs. Politiet meddelte at han også var mistenkt for drapet på Tina. Han var i Stavanger drapsnatten og det var likhet mellom drapene. Han var omtalt i Frafjords bok. Han ble formelt siktet for drapet av Tina før politiet innstilte på henleggelse.

På vegne av Tinas kjæreste ba jeg om innsyn i politiets begrunnelse for innstilling. Men verken politiet, statsadvokaten eller Riksadvokaten vil gi innsyn. Det påberopes at begrunnelsen er et internt dokument. Men politiet har offentlig beskyldt kjæresten for å være Tinas drapsmann. Derfor har han krav på innsyn når saken henlegges mot en annen siktet person.

Kanskje på tide?

I sin henleggelse skriver Riksadvokaten blant annet: «Det er ingen kriminaltekniske bevis (…) som knytter NN til drapet av TJ.» Dette kan tolkes enten som at politiet mangler bevismateriale, eller at NN ikke matcher bevisene. Påtalemakten kan ikke la denne uklarheten henge i luften. Tanker om at noe skjules, vil med rette oppstå hos den politiet utpekte som drapsmann.

Vil politiet tvinge kjæresten til å reise et søksmål for å få en klarhet? Det kan bli en interessant sak om ansvaret for politiets holdninger. Men fortsatt kan politiet vise ansvar overfor kjæresten, en mulighet det bør benytte seg av. Politiet har heller aldri unnskyldt sin holdning til kjæresten, som også var en nærstående til Tina. Kanskje det er på tide nå?