MDG vil ha en strømpolitikk med større utbytte for alle

Hvis du ønsker å produsere egen strøm, får du ikke støtte til solceller hvis du bor i borettslag eller sameie. Sandnes MDG ønsker å gjøre noe med dette.

Ingrid Valde Styreleder og 4. kandidat i Sandnes MDG

DEBATT: Vi har kommet oss gjennom vinter nummer to med høye strømpriser, vi har frosset eller betalt dyrt, og gleder oss til sommeren med 20 plussgrader og uten store dilemmaer om hva vi skal investere for å få mer enn 18 grader hjemme

Stortinget ble valgt før den første vinteren, og regjeringens tiltak har gått ut på å belønne de som bruker mest strøm ved å få mest tilbakebetalt i støtte. Finnes det andre måter å håndtere høye strømpriser på? Økonomer har i løpet av det siste året rost MDG sin strømpolitikk. Den går ut på å betale likt utbytte til alle.

Norge har tjent stort på strømprisene, produksjonskostnadene har ikke holdt tritt. Med direkte utbetaling kan du glede deg over høye strømpriser fordi bankkontoen fylles opp jo mer Norge tjener. Og samtidig sparer vi strøm, fordi du ikke må bruke ekstraordinært mye strøm for å få utbytte, men heller kan investere summen du får til effektive tiltak i hjemmet. Det er lenge til neste stortingsvalg, vi vil oppleve to vintre frem til da.

Vi har kommunevalg til høsten. Hva kan vi forandre etter kommunevalget? Sandnes MDG går til valg på at det i år med ekstraordinær høy strømpris skal tas ut ekstraordinært utbytte fra strømselskapet Lyse. Disse pengene går inn i et klimafond som finansierer ENØK-tiltak. Ikke rett på konto, men støtte til varmepumpe og annet kan gjøre de neste årene tålbare. Hvis du ønsker å produsere egen strøm, får du ikke støtte til solceller hvis du bor i borettslag eller sameie. Sandnes MDG ønsker at kommunen bidrar økonomisk til slike solcellepanel.

Norge består av mange kommuner, Stavanger har allerede innført lignende tiltak. Hvis vi kan få en politikk med større utbytte til oss i befolkningen kan vi komme oss gjennom mange kalde vintre. Og med støtte til Sandnes MDG i høstens kommunevalg kan du bidra med i hvert fall flere tiltak som holder oss varme.