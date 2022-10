Akropolis- visjonen, blir det mer enn en felles kantine?

DEBATT: Stavanger museum og Rogaland Teater ønsker å utvikle Skjævelandstykket til felles beste for begge institusjonene. Dette høres spennende ut, men jeg forstår ikke hvilke synergieffekter en utvikling av begge institusjonene på denne tomten kan utløse, utover en eventuell felles personalkantine.

Jeg tenker det må være betimelig å spørre om Stavanger i det hele tatt trenger et nytt teater?

Henrik Paaske Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For et par uker siden leste jeg to leserinnlegg der forfatterne hisset seg opp over at Stavanger Aftenblad i kjølvannet av byantikvarens tommel ned for riving av teaterbygningen, hadde erklært Akropolisvisjonen for død.

Jeg har ikke sett tall som forteller oss hva en eventuell virkeliggjøring av Akropolis visjonen vil komme på i millioner og øre Men det lukter dyrt laaang vei.

Jeg forstår godt at både Rogaland Teater og Stavanger Museum ønsker nye og tidsmessige lokaler som kan dekke dagens og framtidens behov. Men hvorfor må en eventuell rasering av en monumental høyde midt i sentrum av byen være løsningen på nevnte behov? Museets behov for magasiner må kunne dekkes andre steder i området, for eksempel på Forus, Skurve eller et annet sted enn midt i sentrum av byen?

Ideelt sett hadde det vært ønskelig med et nytt teater på Bekhuskaien slik det for flere år siden ble foreslått. Et nytt teater i vannkanten til byen som en del av en akse med Stavanger Konserthus, Oljemuseet og Rogaland Kunstmuseum i siloene til Nordkronen, ville det ha vært svung over

Derfor tenker jeg at det må være betimelig å spørre om Stavanger i det hele tatt trenger et nytt teater? Kjekt å ha, ja. Men; med en hovedscene, en intimscene, et kjellerteater, en teaterhall og Zetlitz i Stavanger konserthus – pluss revyscenen Stavangeren og Tou Scene – har jeg vanskelig for å se at behovet for et nytt teater er skrikende?

Jeg forstår at en søknad om statlig støtte er på trappene, og den vil bli sendt rett over nyttår. Heldigvis er den ikke sendt ennå, for da går det fortsatt an å snu. Det heter seg at det er ingen skam å snu. I dette tilfellet vil jeg si at det vil være en skam å ikke snu.