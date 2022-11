Digitale sentralbankpenger er en dystopisk idé

DEBATT: Norges Bank stilte mannsterke på årets Kåkånomics-festival for å fortelle om alle de positive sidene ved å innføre digitale sentralbankpenger, (DSP). Ingen motstemmer var invitert til å stille spørsmål ved påstandene.

At en sentralbank har absolutt kontroll over pengene dine, betyr at de utelukkende vil kunne brukes innenfor rammene som norske myndigheter setter.

Det er kritikkverdig at et system som ligger til rette for at norske myndigheter kan utøve total kontroll og overvåking over pengene våre, ikke debatteres kritisk i norsk offentlighet. Påstandene om at dette er en forbedring av pengesystemet vårt – kan ikke stå uimotsagt.

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP er en fordring på sentralbanken, på samme måte som sedler og mynter er det i dag. Til sammenligning er bankinnskudd fordringer på private banker. Fallende kontantbruk og muligheten for større strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet, gjør at Norges Bank vurderer om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form.

I en rapport som Norges Bank publiserte i 2019, fremkommer det at «DSP må være kontrollert av Norges Bank, og uavhengig av driftsopplegg må Norges Bank kunne instruere om alle forhold ved systemet». I 2021 skriver Norges Bank i en tilsvarende rapport at «Norges Bank må ha absolutt kontroll over kjernen i et DSP-system.»

Hva innebærer dette? I henhold til Norges Bank sine egne ord, er det den fallende kontantbruken og muligheten for større strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet som er årsaken til at DSP utredes. Dette er en videreføring av trenden om et stadig mer kontantløst samfunn. I en digital verden, er det også forståelig at vi bruker digitale penger – men de fleste pengene vi bruker i det daglige er allerede digitale. DSP er med andre ord ikke et særegent pengesystem fordi det er digitalt, men fordi de gir Norges Bank og norske myndigheter muligheten til å kontrollere, overvåke og programmere pengene våre på en måte som mangler sidestykke i historien.

Det er her varsellampene bør begynne å lyse, men betimelig nok slutter Norges Bank sin konsekvensutredning av DSP – akkurat der muligheten for absolutt kontroll begynner. At en sentralbank har absolutt kontroll over pengene dine, betyr at de utelukkende vil kunne brukes innenfor rammene som norske myndigheter setter. Det innebærer at pengene teoretisk sett kan brukes som før, men at de også når som helst kan innskrenkes til hva myndighetene beslutter å være «riktig» bruk.

Vi har allerede noen eksempler på hva slike systemer vil kunne medbringe fra dagens pengesystemer, som også stadig har blitt underlagt et strengere kontrollregime. I begynnelsen av dette året, innførte den canadiske regjeringen en kriselovgivning som ga dem en betydelig utvidet bruk av fullmakt til å innskrenke det canadiske folk sine rettigheter. Kriselovgivningen ble innført etter at tusenvis av canadiske borgere hadde tatt til gatene for å protestere mot regjeringens inngripende covid-tiltak.

Kriselovgivningen ble sterkt kritisert fra mange hold fordi den ga canadiske myndigheter en juridisk mulighet til å fryse bankkontoene og sensurere transaksjonene til demonstrantene, og til de som ga dem pengestøtte. At et av verdens mest «liberale» land plutselig kunne frata grunnleggende økonomiske rettigheter til flere av sine egne innbyggere – burde være et tankekors i alle «liberale» land som er underlagt tilsvarende systemer, og hvor DSP vil kunne bidra til ytterligere sanksjonsmuligheter.

Mens Norges Bank proklamerer at DSP vil kunne programmeres til å utøve flere funksjoner enn tidligere, vil baksiden være at du kan bruke pengene til å kjøpe færre ting enn tidligere. De positivene sidene med DSP er at betalingsløsninger kan bli enda enklere, men det overskygges av at det også vil innføres mekanismer som gjør at DSP kun vil fungere om ingen ser sitt snitt til å misbruke sin makt. Det er en forutsetning som ikke har noen historisk presedens.

På samme måte som den canadiske regjeringen innførte kriselovgivning for å fryse bankkontoer og sensurere transaksjonene til motstandere av regjeringens politikk – vil enhver reell eller fiktiv krise kunne brukes på tilsvarende måte i Norge. På seminaret til Norges Bank ble blant annet karbonrasjonering trukket frem som en mulighet. Dette innebærer i teorien at pengene dine kan programmeres med kvoter på hvor mye kjøtt, drivstoff og andre typer varer det er lov å kjøpe.

Det høres kanskje ut som en god idé for noen, men det tar ikke høyde for at de største katastrofene i menneskehetens historie – skyldes menneskene selv. Det har alltid vært forskjell på gode intensjoner og gode resultater – og hvis DSP innføres i Norge, sitter vi igjen med et pengesystem som er designet for å misbrukes. Det er derfor all grunn til å stille grunnleggende spørsmål om vi bør ha tillit til at det ikke blir det.