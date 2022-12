Tendensiøst fra Stine Sofies Stiftelse om strømming

DEBATT: Vi ønsker en debatt om strømming i idretten velkommen. Men den bør basere seg på fakta, ikke på antagelser. Stine Sofies Stiftelse fremsetter en rekke antagelser og påstander om strømming som de ikke har belegg for.

Det har vi behov for å rydde opp i.

Stine Sofies Stiftelse kommer med udokumenterte påstander og tar ikke høyde for at det allerede strømmes mye ulovlig og uregulert fra norske idrettsarenaer.

Lars Setsaa Adm. direktør, MyGame

Stine Sofies Stiftelse advarer mot filming av barn i idretten. Problemet er bare at det i dag allerede forekommer utstrakt filming av barn i idretten. Mye legges ut på sosiale medier, og vi har lite eller ingen kontroll. Det som skjer nå, er at flere av de største norske særforbundene forsøker å få filmingen inn i

mer kontrollerte former.

Ikke belegg for mobbing

Norges idrettsforbund har utviklet strenge retningslinjer for filming. I tillegg har seks av de største særforbundene i Norge inngått medieavtaler som gjør at det kun er bestemte aktører som kan filme fra breddeidretten. Det er vi i MyGame, TV 2 og Amedia, som skal løse dette oppdraget for idretten.

Juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Endre Bendixen, har i flere kronikker fremmet skremselspåstander hvor de hevder at «Ved å tillate filming på sine arenaer, har kommunene åpnet opp en ny kanal for mobbere». Stiftelsen har ikke belegg for å påstå dette. Antagelsen er heller ikke i tråd med det idretten og andre organisasjoner frykter. Det er den uregulerte filmingen disse frykter. Den filmingen man ikke har kontroll på.

Redd Barna uttalte til NRK tidligere i år at «Vi ser det filmes svært mye allerede. Det [altså idrettens strømmeinitiativ] kan være et mulig tiltak som kan sikre barn i større grad.» Stine Sofies Stiftelse skriver også at «På strømmetjenesten vil det sitte kriminelle overgripere, trygt i sofaen hjemme, og speide etter noen å misbruke.» Dette er også en påstand som tas ut av luften, og som ikke tar høyde for at det allerede strømmes mye ulovlig og uregulert fra norske idrettsarenaer.

Sett dere inn i prosjektet

Det er ikke ulovlig for privatpersoner å filme i norske idrettshaller, men det er ulovlig å publisere innholdet. Vi vil sørge for at vi har mer kontroll

på innholdet som publiseres. Stine Sofies Stiftelse oppfordrer foreldre til opprør mot prosjektet, og ber om at så mange som mulig går inn og reserverer ungdommer mot at de kan strømmes. Det står alle fritt til å gjøre.

Vi oppfordrer foreldre til å sette seg inn prosjektet. Snakk med din lokale klubb, idrettskrets eller særforbundene som representer din idrett. Du finner også informasjon på MyGame.no. Vi har så langt vist over 4000 kamper fra lokale håndball- og ishockeykamper. Vi har knapt fått noen klager. 70 prosent av våre brukere er foreldre til spillere. De resterende brukerne er stort sett spillere, trenere, dommere og besteforeldre. Det er disse vi ønsker å engasjere.

Disse og alle som ikke har muligheten til å komme seg på kamp.