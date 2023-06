Hvem av oljepionerene står igjen alene?

KRONIKK: En legitim og tillit­vekkende kom­pensasjons­ordning for olje­pionerer må omfatte alle relevante lidelser og ansatte.

Audun Ingvartsen Forbundsleder, Lederne

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Trolig kommer regjeringen til å etablere en kompensasjons­ordning for «oljepionerer», inspirert av ordningen som ble opprettet for pionerdykkerne i Nordsjøen. Avgrensningene som foreslås av den regjeringsnedsatte kommisjonen, kommer til å ekskludere mange oljearbeidere med alvorlige helselidelser. Det bør den ikke gjøre.

Les også 2021: «Disse avgjør om skadde olje­arbeidere skal få pen­ger fra staten»

For strenge rammer

Lederne, en fagforening for ledere og fagspesialister i Norge, har organisert mange tusen ansatte på norsk sokkel siden den spede starten på slutten av 1960-tallet, og mange av våre medlemmer har store forventninger til denne kompensasjons­ordningen.

Vi mener at kommisjonens forslag til dels har feil innretting og baserer seg på haltende faktagrunnlag. Enkel avgrensing og administrasjon av ordningen bør ikke veie for tungt. Kompensasjons­ordningens primære mål må være å hjelpe de som er rammet og deres etterlatte.

Utredningen «Oljepionerene – en kompensasjons­ordning» (NOU 2022: 19) introduserer grunnleggende og utfordrende problemstillinger, men flertallet i kommisjonen vektlegger feil premisser, noe som ekskluderer for mange fra ordningen. Det kan virke som at det er et underliggende premiss å få til noe raskt, og det svekker kvaliteten på analysen og datagrunnlaget.

Kommisjonen skriver godt om 30–40 år med ulike prosesser offshore, om store kulturforskjeller, om gradvis økende søkelys på de ansattes sikkerhet, helse og helsefarer, om ny kunnskap, om innføring av datablad, reguleringer, lover, ansvarliggjøring, kontroll og mye annet.

En skiftede og mangefasettert utvikling får til sist sitt formalistiske svar: Yrkesgrupper og arbeidsprosesser skal utelates, lidelser ekskluderes, og pionertiden får et for tidlig sluttpunkt.

Kommisjonens flertall anbefaler også å sette 1990 som sluttdato for «pionertiden», som er før lovgivning og reguleringer er på plass og knapt har funnet veien ut til, og preget, de mange ulike arbeidsgivere, installasjoner og tallrike, unike arbeidskulturer.

Kommisjonen går langt i å redusere listen med relevante yrkesgrupper. Innsikten i hvilke yrkesgrupper som har vært involvert i farlige praksiser og arbeidsprosesser, er mangelfull. Utredningen overser tallrike, høyst ordinære arbeidsprosesser.

Av våre medlemmer oppgir mer

enn 30 prosent at de har hørsels-

skader fra arbeidet offshore.

En legitim ordning

Lederne har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer i olje- og gassnæringen. Tilbakemeldingene er på mange måter nedslående, og hvis denne gruppen representerer øvrige ansatte på norsk sokkel de siste 50 årene, må staten etablere en kompensasjons­ordning som inkluderer langt flere og minimum utvide tidsperioden frem til 1995, samt langt grundigere vurdere hvilke lidelser/type eksponering som skal inkluderes.

Mange av oljepionerene har lidd i årevis, mange har gått bort. Av respekt for dem bør ordningen bli så god som mulig og inkludere mange arbeidstakere kommisjonen foreslår å holde utenfor.

Det er grunn til å forvente store mørketall for både de som har gått bort, de som ikke er registrert med arbeidsrelatert lidelse eller der hvor helsevesenet eller forsikringsselskaper avviser sammenhenger mellom arbeid og senere lidelse. Denne delen av utredningen krever grundigere arbeid, lengre tidsperspektiv og ikke minst et tett og pålagt samarbeid mellom fagforeninger, bedriftshelsetjenester og allmenne og spesialiserte helsetjenester.

Utredningens ekskludering av store grupper av ansatte i serviceselskaper, brønnservice, innenfor isolasjon, stillas- og over­flate­arbeid, og av radioaktiv eksponering, hørselsskader, osv., vekker sterke reaksjoner hos Ledernes medlemmer. Er utredningens avgrensede og lite undersøkende mandat korrekt, når så mange med helseskader faller utenfor ordningen?

En legitim og tillitvekkende kompensasjons­ordning for oljepionerer må omfatte alle relevante lidelser og ansatte.

Gamle synder?

Har kulturen på norsk sokkel gjennom veldig lang tid gjennomgående ikke vært preget av fokus på arbeiderens sikkerhet og helse? Av våre medlemmer oppgir mer enn 30 prosent at de har hørselsskader fra arbeidet offshore. Tallrike kreftdiagnoser og dødsfall rapporteres. Vår undersøkelse viser store historiske problemer, men den gir også grunn til å forvente nye og alvorlige helseskader på norsk sokkel i fremtiden.

Norske myndigheter må opprette en rettferdig kompensasjons­ordning der ingen står igjen alene. Regningen for oljeeventyret kan ikke gjøres opp med menneskelige lidelser.