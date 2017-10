Dessverre er ikke dette alt de har foreslått å fjerne, de har også tatt et bevisst valg om å redusere kvaliteten. I fjor uttalte barnehagesjefen seg om de gode resultatene i brukerundersøkelsene i Stavanger-barnehagene og klappet seg selv på skulderen. Hun uttalte til RA: «Vi er særlig fornøyd med at vi skårer høyt på de områdene som går på kvalitet og hva som er viktigst for barnet, som relasjon til voksne, trivsel, utvikling og tilfredshet», sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth til RA (13.03.16).

Vi foreldre undres på hvordan barnehagesjefen og administrasjonen kan påstå at de er opptatt av barnas beste?

Scorer høyt

Allikevel har de også denne gang presentert et saksdokument der to av de beste barnehagene i Hinna bydel skal avvikles helt, mens de to som scorer dårligst, ikke blir påvirket. Barnehagesjefen nevnte de viktige punktene som barns trivsel og tilknytning. Her scorer Djupamyrå barnehage 4,9 av 5 og når det gjelder punktet om barnas utvikling, scorer Djupamyrå også 4,9 av 5. Djupamyrå barnehage scorer i tillegg høyest på alle de andre punktene utenom ett, der scorer Ulsberget best. Både Djupamyrå, som er på lista over det de 10 (8) beste kommunale barnehagene av til sammen 72, og Ulsberget barnehagen er på lista over nedlegningstruede barnehager. Tankevekkende nok står ikke de to barnehagene med dårligst score på lista, og den barnehagen med aller dårligst score i Hinna bydel, ble ikke berørt i forrige omgang heller.

Satser på effektivisering

Da undres vi foreldre på hvordan barnehagesjefen og administrasjonen kan påstå at de er opptatt av barnas beste? De to barnehagen med dårligst score er også de to største i bydelen, så det kan virke for oss som at de satser på effektivisering istedenfor å gi barna en god start i livet.

For øvrig viser forskning gjort av Fafo at det er en tendens til at det settes likhetstegn mellom trygg og liten. Miljøet som skapes i de små barnehagene blir som en del av familien. En avdelingsbarnehage er kjennetegnet ved faste barnegrupper, faste voksne og med tilhørighet i faste rom. Dette er med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Mens på den andre siden, i en stor barnehage, blir dette en større utfordring. Det kom frem i denne forskningsrapporten at å ha mange voksne å forholde seg til, skaper mangel på ro og forutsigbarhet, store flater gjør det også mer utfordrende for barna å bli sett og ivaretatt. Forskerne har også snakket med ansatte i de store barnehagene som var med i undersøkelsen. Tilbakemeldingen fra de var at store flater gjør det lett for barn å stikke seg vekk, og det kan skje negative ting som er vanskelig for de ansatte å oppdage (Fafo, «Har barn det bra i store barnehager», jan. 2016).

Dette viser igjen i brukerundersøkelsen der Djupamyrå som er en liten tradisjonell avdelingsbarnehage, scorer høyest, og de to store barnehagene som er bygd som basebarnehager scorer dårligst.

Ikke tatt hensyn til

Barnehagesjefen uttalte; «Jeg vil oppfordre alle foreldre om aktivt å slutte opp om undersøkelsen. Deltakelsen er viktig for oss.» (13.03.16, RA). Ja, kjære barnehagesjef, er nå det helt sant? Ut i fra siste forslag i barnehagebruksplanen så kan en jo tydelig se at denne undersøkelsen ikke akkurat har blitt tatt hensyn til i Hinna bydel.

Nå er det opp til politikerne, nok en gang, til å avgjøre fremtiden til barna.

Så hva vil skje til neste år hvis dette forslaget blir vedtatt? Vi foreldre har to alternativer: Søke barna våre inn i de to barnehagene som scorer dårligst, eller å søke dem inn i de private barnehagene i området. Dessverre ser det ut til at det er disse to mulighetene administrasjonen bevisst ønsker å gi oss.

Snikprivatisering

Nå er det opp til politikerne, nok en gang, til å avgjøre fremtiden til barna. Jeg oppfordrer politikerne til å se tilbake på hva de som parti ønsker, og minne dem på at alle utenom ett parti stemte mot privatisering av barnehagene i Stavanger. Det vi nå ser, er en snikprivatisering.

Vi ønsker barnas beste, formodentlig har vi mistet tiltro til at Stavanger kommune ønsker det samme. Heldigvis har vi ikke mistet håpet om at politikerne ønsker å bevare kvaliteten som Stavanger-barnehagene er kjent for.