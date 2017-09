Skorge hevder at oljenæringens kommunikasjonsapparat overdriver hva næringen har hatt å si for landets velferd. Jeg husker godt hvordan det var før vi fant oljen. Vi hadde det greit, men vi beundret våre svenske naboer. De hadde Volvo, Saab, Scania Vabis og Elektrolux. Faktisk hadde Sverige en verdiskaping per innbygger som var 1,5 ganger større enn vår. Etter oljens inntog er det snudd på hodet. I dag har Norge en verdiskaping per innbygger som er mer enn 1,5 ganger større enn Sveriges. Historien om våre 50 år med olje er historien om hvordan Norge har blitt landet som år etter år kåres til verdens beste land å bo i.

Det er fullt mulig å nå målene fra Paris, og samtidig få nok energi til en voksende befolkning, men det er ikke mulig uten betydelige mengder olje og gass.

Verdensledende kompetanse

Oljen har ikke bare gitt oss velferd. Den har også gitt oss en verdensledende kompetanse. En kompetanse som er avgjørende for å bli et mer bærekraftig samfunn. Næringen tar store grep for å redusere utslipp og utvikle fornybar teknologi. Statoil tar sikte på å forsyne et stort kraftverk i Nederland ved å gjøre naturgass om til hydrogen. Da blir utslippene bare vanndamp. Shell leverer hydrogen til biler i Tyskland, og har bygd et anlegg for å samle og lagre utslipp av CO₂ i Canada. På Tjeldbergodden tester Reinertsen teknologi som omdanner naturgass til hydrogen. Næringen endres. Utslippene reduseres – eller fjernes.

Det er fullt mulig å nå målene fra Paris, og samtidig få nok energi til en voksende befolkning, men det er ikke mulig uten betydelige mengder olje og gass. Det er derfor ikke et spørsmål om det blir produsert olje og gass – bare et spørsmål om hvor. På norsk sokkel arbeider vi hardt for at den oljen og gassen som verden er helt avhengige av, skal kunne produseres og benyttes på en slik måte at utslippene reduseres og så langt som mulig fjernes. Det er et paradoks at Skorge i praksis vil strupe oljenæringen. Hun som så sent som i fjor jobbet i næringen, burde vite bedre enn noen at vi er i verdenstoppen når det komme til å produsere med lave utslipp. Konsekvensen av at vi slutter med olje- og gassproduksjon i Norge vil være at land med høyere utslipp overtar produksjonen, inntektene og arbeidsplassene. Det vil være synd for både Norge og klimaet.

Grunn til å være stolte

Jeg skammer meg ikke av å lede en organisasjon som forteller hva oljenæringen betyr. Oljenæringen har vært vår viktigste næring i 50 år, og den vil forbli det i de kommende 50 år. Vi har god grunn til å være stolte over det vi får til.