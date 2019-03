Virkelighetsfjernt om arbeidsplasser, Høyre

Jeg viser til Stokkebøs innlegg i Aftenbladet 18. mars: «Norsk naturgass bidrar til utslippskutt i Europa». I innlegget påstår han at oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi flere tusen arbeidsplasser. Det er skremmende virkelighetsfjernt. I kunnskapsinnhentingen fra 2012, på vegne av Olje- og Energidepartementet, anslås det at man får mellom 400 og 1100 arbeidsplasser fra oljevirksomhet i disse områdene - men ikke lokalt i Lofoten, i hele Nord-Norge. Det er dessuten bare 5 prosent sannsynlighet for å finne nok olje til 1100 arbeidsplasser. Anslaget tar utgangspunkt i at prisen på et oljefat, som i dag er verdt rundt 70 dollar, skal ligge på 100 dollar fatet. 250 av arbeidsplassene er også knyttet til ilandføring av olja, som Equinor nylig har droppet på Johan Castberg-feltet.

Matfat for verden

Hvis Stokkebø vil snakke om tusenvis av arbeidsplasser, er det bare å se på fiskeri- og reiselivsnæringen i Lofoten, Vesterålen og Senja. I tusenvis av år har vi i Norge levd av fiskeressursene våre, og det kan vi fortsette å gjøre i mange tusen år. Fiskerinæringa er en viktig inntektskilde for landet vårt og et viktig matfat for verden. Sammen med reiseliv utgjør de over 6500 fornybare arbeidsplasser, som overlegent vil overleve oljenæringen når den uunngåelig fases ut.

Norge har et ansvar for å ta vare på verdens siste store torskebestand. 70 prosent av fisken i Norskehavet og Barentshavet gyter i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og torsken passerer her i sine mest kritiske livsfaser som egg, larver og yngel.

I 50 år har Norge hatt en oljenæring som vi har nytt godt av, men vi kan ikke fortsette å leve av oljen så mye lengre. Det er åpenbart at verdens rikeste land ikke bør utvinne olje i et av verdens viktigste fiskeområder.

Her trekker Stokkebø flittig frem klimakortet, hvor han viser til at utvinningsfasen har lave utslipp - et argument som uanstrengt skyter seg selv ned, fordi olje slipper ut like mye klimagass når den blir brent, uavhengig av hvor den er produsert.

Kunnskapen sier nei

De siste 15 årene har det blitt brukt mer enn 1 milliard kroner på å innhente kunnskap om disse havområdene, og alle de miljøfaglige rådene er klare i sin tale: Det er ikke forsvarlig med oljevirksomhet i disse sårbare områdene. I dag er flertallet av befolkningen nasjonalt mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.