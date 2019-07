Null cruisekontroll med Høyre

Av: Mímir Kristjánsson, førstekandidat for Rødt i Stavanger

Høyre-talentene Aleksander Stokkebø og Jonas Molde Hollund er ikke imponert over mitt og Rødts forslag om å begrense antall cruiseanløp i Stavanger til 52 i året. De mener forslaget føyer seg inn i et større bilde av en venstreside her i byen som «løper om kapp for å snakke ned næringer»:

«Nytt av sommeren er at de også vil ta sklitakling på cruisenæringen, fordi kommunistiske Rødt har funnet ut at det er så fælt med mye turister.»

Kristian Jacobsen

Sette på bremsen?

Det vi i det «kommunistiske Rødt», i likhet med resten av Stavangers innbyggere, har funnet ut er at antall cruiseanløp vil øke med over 100 på to år – fra 186 i 2018 til 290 i 2020. Fra i fjor til i år økte antall cruiseturister med 150.000 – flere enn det bor folk i Stavanger kommune. Og så lenge Høyre styrer byen vår finnes det ingen planer om å sette på bremsen. Neste år skal vi sette enda en ny cruiserekord, og året etter det igjen vil det komme enda flere.

Cruiseturisme er klimafiendtlig globalt og miljøfiendtlig lokalt. Ett enkelt cruiseanløp forurenser like mye som 13.000 dieselbiler. Høyre ser ikke ut til å bekymre seg over den enorme slitasjen cruisetrafikken medfører for de som bor i Gamle Stavanger, der beboerne forteller om problemer med støy, turister som tramper inn i hagene deres og at de må vaske vinduene flere ganger til dagen på grunn av luftforurensing.

På mange sommerdager har cruiseturistene og monsterskipene de kommer på rett og slett tatt over bykjernen. Det påstått konservative partiet Høyre har latt denne radikale endringen skje med byen i vår i bytte mot småpengene cruiseturister legger igjen i butikker i sentrum.

«Rystende»

Dette er høyst reelle problemer som vi er nødt til å kunne diskutere. Det handler ikke om å snakke ned næringer, men å snakke om hvordan vi vil at byen vår skal være. Høyres egen ordførerkandidat John Peter Hernes er for et tak på antall anløp i året – bare ikke akkurat det taket Rødt foreslått, som valgkamptradisjonen tro er helt «rystende».

Vi støtter også forslag om landstrøm, cruiseavgift og å flytte skipene ut av Vågen – slik Høyre har pratet om nå i flere år allerede. Men nå er det nok prat, og skal vi dømme av de snart 24 årene Høyre har styrt denne byen er det på tide å velge andre politikere, politikere som faktisk er villig til å gjøre noe med cruise-problemet.

Blindspor

Rødt er opptatt av å skape jobber. Men jobbene vi trenger er i høyproduktiv industri, ikke i lavproduktive servicenæringer. Vi tror, i motsetning til Høyre, ikke at næringspolitikk handler om å «heie på» og «snakke fram» næringer.

I stedet vil vi gjenreise en aktiv næringspolitikk der staten bruker deler av de mange tusen milliardene vi har tjent på oljå på å bygge opp nye, lønnsomme og grønne næringer langs kysten.

I dette bildet er en økt satsing på klimafiendtlig cruiseturisme i våre øyne et blindspor.