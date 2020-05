Venstresiden er internasjonal

DEBATT: Det er bare gjennom internasjonalt samarbeid vi kan bekjempe så vel pandemier som kriger, kvinneundertrykkelse, rasisme og fattigdom.

«Jeg blir skremt av den grenseløse hyllingen av nasjonalstaten som nå popper opp, også der en minst venter det», skriver Kjersti Dybvig. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

Kjersti Dybvig Internasjonal sosialist, kommunestyrerepr. Rødt, Stavanger

Korona-pandemien har fått ulike folk på høyre- og venstresiden til å hevde at koronaens viktigste lærdom er forståelsen av nasjonalstatens betydning. Samtidig hevdes det at koronaen bekrefter denne nasjonalstatens behov for å styrkes. Flere påpeker i tillegg at dersom klemme- og håndhilseforbudet hadde kommet fra overnasjonale organer, var det ingen som hadde brydd seg. Altså, at ingen hadde brydd seg om helsen dersom ikke Erna, eller Boris for den saks skyld, på moderlig og faderlig vis hadde instruert barna sine. WHO for eksempel, må bare pakke sammen når landsmødre og landsfedre befaler, fordi det er en organisasjon vi ikke kan identifisere oss med. Ja, Ernas positive og omsorgsfulle innflytelse på vår korona-adferd blir til og med brukt som et nei til EU-argument! Jøss!

En ser ut til å glemme at nasjonalstaten er en ganske ny konstruksjon, der den nå holdes fram som en naturlov.

I vår alles interesse

At høyresiden benytter situasjonen til å spisse sin nasjonalistiske retorikk, og til og med legge FNs bærekraftsmål i potten for nasjonsfiendtlig elitistisk agitasjon, burde ikke overraske noen. Men i denne situasjonen er det viktig å huske at venstresiden har andre mål enn det å være seg selv nærmest. Vi holder sosial avstand fordi det er i vår alles interesse. Vi lar være å håndhilse i solidaritet med alle andre land. Ikke fordi Erna eller Boris har sagt det. Historien har lært oss at knapt noe er så destruktivt for solidaritet og samhold som dyrkingen av nasjonalstaten og rene nasjonale interesser.

Det er bare gjennom internasjonalt samarbeid vi kan bekjempe så vel pandemier som kriger, kvinneundertrykkelse, rasisme og fattigdom. Gjennom massebevegelser som møtes på tvers av landegrenser, kan vi bygge allianser som står opp mot en innsnevret virkelighetsforståelse av nasjonalstaten som kunstig åndedrettsmaske, for å bruke en korona-aktuell metafor.

Behov for å synge Internasjonalen

Jeg blir skremt av den grenseløse hyllingen av nasjonalstaten som nå popper opp, også der en minst venter det. En ser ut til å glemme at nasjonalstaten er en ganske ny konstruksjon, der den nå holdes fram som en naturlov. Riktignok har den en rekke praktiske funksjoner, men den ble ikke dannet for å gi folk flest et bedre liv. Og nå, når pandemien brukes som argumentasjon for enda mer «us first»-politikk, når den brukes til å snakke ned internasjonale organisasjoner på bekostning av nasjonale interesser, og konservative politikere ensidig løftes fram som omsorgspersoner, da føler jeg et sterkt behov for å synge Internasjonalen.