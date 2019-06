Hvor er den skapende motstanden på Nord-Jæren?

Når jeg konkluderte med at flere av regjeringsreformene er som førerløse busser med defekte styresystem, valgte jeg politireformen som eksempel. Jeg kunne trukket fram kommunereformen og eksempelet Forsand, som Johnsen gjør. Her mener han Sandnes burde si nei til å ta imot en kake som noen har krafset en stor bit av, en bit der blomsten og resten av kakepynten befant seg. Men det kan Sandnes ikke. Kommunereformen er sentralstyrt. Statsråden må sikre støtte i Stortinget. For å slippe nok en runde 5-6 år (omkampen kommer!), er det Stortinget som burde snu umiddelbart. Sandnes har fulgt regjeringens prosess-bok og liker nok ikke kostbart og fånyttes arbeid. Forståelig, men ikke særlig solidarisk. Romslig, en av Sandnes verdier, er også syndet mot i Mona Espedal-saken. Stanley Wirak synes å være en formalist av den pirkete typen. Lukter det jus, skal ingenting overlates til følelser.

Bypakke og klam enighet

Med «skapende motstand» mener jeg at man lytter til tvilen i sitt hjerte, setter foten ned, samtidig som man peker på alternative løsninger. Å bare si nei, nei og nok er nok, er bare motstand. Wirak har pekt på noen (puslete?) løsninger under reforhandlingene: Redusere ambisjonene, leite etter rimeligere alternativer, at elbilister også viser solidaritet og fjerning av køtidsavgiften. Han har ikke bare fått pepper fra sine kolleger; han har fått hele pepperbøssa. Næringsforeningen og NHO er servile og skjelver over statens mulige represalier for manglende enighet lokalt. I en ordrik skjennepreken fra den lokale NHO- lederen var det ikke måte på hva Wirak her ødelagt. For miljøet er det positivt at NHO ønsker restriksjoner på bilbruken, økt satsning på sykkel (hele 1,5 offentlige milliarder til sykkelstamveien mellom de to «vennskapsbyene») og økt kollektivandel, som er formål med avtalen. Gadd vite hva medlemmene som blir belemret med tunge transportkostnader mener? Også på lederplass i Aftenbladet har Wirak blitt framstilt som en slags forræder som har satt sølvpengene på spill ved å bryte statens krav om enighet lokalt.

Manglende politisk forståelse

Imens har politikken sydet utenfor distriktet. Frp’s samferdselsminister sitter nå bom fast. Å legge skylden på lokalstyremaktene, lille MDG og andre retoriske reservefigurer, holder ikke lenger. I region etter region har det blitt nei fra lokale myndigheter. Bypakkene er nå lesset på tilhengeren og er på vei gjennom bommene til gjenvinningsstasjonen. Men det er det andre byer enn de nordjærske som ha sørget for!

Aftenbladet har gjennom sin statiske og defaitistisk politikkforståelse støttet denne tafattheten. Det kommer også til uttrykk i Nærlands siste kommentar etter Nei-vedtaket i Klepp. «Konsekvensen og det ansvaret neifolka må ta er mellom anna at:» Så kommer en lang liste over prosjekter som Nærland tror går tapt. Neida, verden gå videre. De fleste av prosjektene vil bli realiserte, men på andre måter enn ved å sette opp bomstasjoner i boligområder. Politikk er å ville, ha mot til å utfordre noe som er uønsket, og ha politisk kløkt til å få det til. Er våre lokale politikere for rådville? Har man for få allianser sentralt? Har man ikke autoritet? Hvorfor snur regjeringen tvert når Søviknes, ordfører i Os, sier nei, mens Pål Morten Borgli ikke synes å bli lyttet på i det hele tatt? Hvor er den skapende lokale motstanden?