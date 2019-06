Ungdomsskolen trenger et ekstra løft

Som mangeårig leksehjelper for ungdomsskoleelever føler jeg at disse på mange måter er blitt glemt i debatten om skolen. Jeg mener at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er den største utfordringen for de unge med hensyn til forberedelsen til den voksne verden.

Noen grunner for denne påstanden:

Fra 8. klasse blir de eksponert for et karaktersystem de er usikre på og mange frykter.

De fleste må skifte skole og får mange nye klassekamerater.

De opplever hormonsjokk med tilhørende endring i kropp og interesser.

Aktiviteter utenfor skolen begynner å kreve mer resultater (korps, idrett etc.)

Midt oppi alt dette skal man også få nye fag som språk og realfag.

Foreldrene kan ikke hjelpe

Den tilleggshjelpen mange har kunnet fått til å løse hjemmeoppgavene (lekser) forsvinner når matteoppgavene ikke lenger dreier seg ganging og deling eller når poden velger et fremmedspråk som verken far eller mor behersker.

Når omsorgspersonene ikke lenger er i stand til å bidra med forståelse og innsikt, begynner også motviljen mot enkelte fag å vokse, og derfra er ikke veien lang til unnasluntring og mistrivsel på skolen.

Jeg tror at en helhetlig skoledag uten hjemmelekser burde innføres i ungdomsskolen. Det vil være et sted der elevene får tid til å løse oppgaver i samarbeid med leksehjelpere (ikke nødvendigvis med pedagogisk bakgrunn, men med sterke fagkunnskaper knyttet til ulike fag) i én-til-én-situasjon.

Voksenperson

Trygge leksehjelpere er også en voksenperson som usikre ungdom kan snakke med og bli tatt på alvor av. Det siste har jeg selv opplevd flere ganger er like viktig for mange elever. På denne måten vil det bli mindre stress med å følge opp venner og fritidsinteresser for mange unge som i dag sliter med tidsklemma.