Takk for svar i Aftenbladet 3. april Bent Høie, selv om du ikke svarer på det jeg vil ha svar på. Og, ja jeg er sint, frustrert og skuffet over at du ikke forstår hva som diskuteres.

Du forteller igjen om hvorfor det nye lovverket er innført, men leser du tidligere innlegg nok en gang, så vil du se at det er resultatet eller tolkningen av lovverket som er grunnen til oppropet. Bekymrer det deg ikke i det minste at legen som ble tilkalt til min psykotiske sønn, ikke fant noe i lovverket som gav ham rett til å hjelpe ham? Det har jeg skriftlig fra legen. Eller mener du at min sønn er utsatt for feilbehandling?

Ikke tillatelse i lovverket til å hjelpe

Du nevner heller ikke taushetsplikten. Legen som ble tilkalt til min sønn mener han er psykotisk, men finner ikke tillatelse i lovverket til å hjelpe. Hvorfor ringer han da ikke pårørende som ville gjort alt for å hjelpe? Taushetsplikten har blitt en barriere for å redde liv, og det gjelder ikke bare i denne saken. Den rollen taushetsplikten har fått i prioriteringen mot liv og helse må på din agenda!

I forbindelse med Den nasjonale konferansen for selvmordsforskning og forebygging i Stavanger så fulgte jeg en debatt på Sølvberget under overskriften: «Kan vi forebygge selvmord?» der blant andre din statssekretær diskuterte et ønske om en null-visjon. Gjelder ikke null-visjonen tilfeller som min sønn? Eller er det slik at i kampen mot tvang og regel om taushetsplikt, så er det ikke så farlig om noen går med i dragsuget?

Du bruker ordet ydmykelse. Hva med ydmykelsen min sønn og de andre må oppleve, å bli en del av en statistikk på 614 døde i selvmord i 2018, uten å ha hatt noen påvirkning på behandlingen i det hele tatt?

Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Som tidligere sagt, så la diskusjonen handle om å ta vare på alle, la innholdet og kommunikasjonen i tvangen være fokus.

Du sier at tvang skal være siste utvei. Min sønn fikk ikke tilbud om annen behandling. Sier du da at det var en svikt i behandlingen av min sønn som er årsaken til at han døde?

Legen var redd for å trå feil

Så hvorfor sviktet det? Fordi det eneste som var i fokus den fatale dagen var regelverket rundt samtykkekompetansen og taushetsplikten. Legen var redd for å trå feil, regelen om fare for liv og helse fikk ikke første prioritet. Dette gjelder heller ikke bare min sønns død, han er bare en av flere. La også disse pasientene være en del av null-visjonen!