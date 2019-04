Se for dere følgende scenario: Norges Fotballforbund inviterer til cupfinale-helg på Ullevaal, og de to lagene som har spilt seg frem til finalen, blir bedt om å møte opp til en innholdsrik bankett lørdag kveld.

På et hotell i hovedstaden blir det servert et variert utvalg av cocktails. Når stemningen er kommet opp på et lystelig nivå, går turen til en anerkjent restaurant der spillere og ledere på begge lag vil få anledning til å nyte en fem-retters middag og passende viner av høy kvalitet. Til talene blir det servert kaffe og likør eller konjakk i rikelige mengder.

Kvelden fortsetter med besøk på en nattklubb – der alle kan nyte gledene av fri bar på Fotballforbundets vegne. Et rikholdig barkart vil by på det hjertet og leveren måtte begjære av longdrinks og andre fristelser. Det forventes at godt trente idrettsmenn holder koken med fest og fart til stengetid kl. 04 – her gis dog dispensasjon til litt eldre ledere.

Tilbake på hotellet kan det passe godt med et nachspiel eller to på de største rommene – da vil gode fotballhistorier helt sikkert få frem munterhet og høy stemning. Barskapene er fylt opp, og romservice kan bidra med mer. Denne selskapeligheten bør trappes ned innen frokosten inntas rundt klokken 10 søndag morgen.

Og klokken 13.15 er det tid for å løpe ut på Ullevaal Stadion. Lykke til! Måtte det beste laget vinne!

Det beste russeopplegget

Sprøtt, ikke sant? Og selvfølgelig får vi aldri et slikt opplegg. Bare tenk deg – feste først og prestere etterpå! Det henger jo ikke på greip. Og jeg har i mange år lurt på hvorfor russen over hele landet blir utsatt for akkurat det: Feste først og eksamen etterpå.

Vi som var russ på 1960-tallet, hadde undervisning ut april måned – den siste uken var gjerne satt av til nyttige repetisjoner. Vi hadde lærere som hadde en viss peiling på hva som var ekstra smart å huske før eksamen, og de ga gode råd.

Perioden 5.–15. mai var satt av til skriftlig eksamen. Med klart hode og i dyp konsentrasjon prøvde vi å ta nytte av de siste ukers skoletimer.

Om kvelden på 16. mai var skriftlig eksamen lagt bak oss, og det var tid for å ta på russeutstyret. Da begynte russetiden, og den varte ut mai måned. Vi hadde altså to uker på oss til å feste og feire at 12–13 års skolegang var unnagjort – innbefattet en liten festpause etter en ukes tid, da vi var oppe i muntlig og leste et par dager. Og la det være tindrende klart: Vi brukte ikke russetiden til å kaste egg og annen mat på bilene til hverandre. (Hvor dumme går det an å bli?)

Då får vi en viss rekkefølge på skolegang og russetid:

Lese og lære. Vise hva vi har lært. Feire og feste.

Rekk opp en hånd dere som synes at denne rekkefølgen er feil.

Hva skjedde?

Jeg har lenge lurt på hva som skjedde i Utdanningsdirektoratet, eller hva de heter, en gang rundt 1980. Da forandret de denne helt naturlige og logiske rekkefølgen! Da ble det: Feste først og prestere etterpå. Stakkars russ!

Det kan jo ha vært sånn at en av de i direktoratet sa: «Nei, nå må vi gjøre noe! Dagens ungdom får altfor gode karakterer. Snart kommer de og tar jobbene våre fra oss. Jeg foreslår at hvert russekull først drikker seg fulle og fester og herjer i to–tre uker – og når de er blitt passelig sløve i hodet, da må de ta eksamen.» Presumptivt oppegående mennesker ble da enige om at dette var en god idé.

Jeg beklager – det er hinsides enhver fornuft. Noen må snakke sammen – noen må gjøre noe!