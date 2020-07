Utslitte fastleger er farlige for pasientene

FASTLEGER: Tidsbruksundersøkelsen i 2018 viste at fastleger jobber i snitt 55,6 timer i uka. I distriktene er tallet enda høyere, grunnet høy legevaktbelastning. Det var åpenbart at denne kabalen ikke kunne gå opp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Helse-og omsorgsminister bent Høie må få på plass regulert arbeidstid for fastleger, skriver Peter Christersson. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Peter Christersson Fastlege

Mange leger var derfor spent på hvilke ess Bente Høie hadde i ermet da vi skulle få presentert Handlingsplanen for allmennlegetjenesten i mai i år. Høie og Helse-og omsorgsdepartementet hadde holdt kortene tett i brystet. Her måtte det være jokere i stokken. Dessverre skjulte det seg kun bløff bak Høies pokeransikt.

Vil ha regulert arbeidstid

Legeforeningen har over lang tid ropt varsko. Vi jobber for mye, og er slitne. Vi trenger flere kolleger inn i ordningen, men unge leger ønsker regulert arbeidstid. Flere kommuner sliter stort med rekruttering. Jærbladet skriver at det er bortimot umulig for pasienter i jærkommunene å få fastlege. Handlingsplanen gir økt støtte for de 1000 første pasientene på fastlegens liste – dette skal gjøre at en fastlege kan redusere listen sin, uten å gå ned i inntekt. Økningen i støtte åpner imidlertid kun for at legene kan redusere lista med 35 pasienter – og med det ukentlig arbeidstid på ca. 70 minutter. En reduksjon på ukentlig arbeidstid fra 55,6 timer til 54,5 timer, er høyst marginal. Videre vil ikke handlingsplanen forplikte myndighetene til å gjøre noe med et stort problem; nemlig legevakt.

Særavtalen SFS2305, regulerer arbeidsforhold til leger i kommunene (fastleger, sykehjemsleger, legevaktsleger mv.) Denne skulle reforhandles nå i 2020. Et ubetinget krav fra Legeforeningen var regulering av arbeidstid. Vi ønsket å få inn at leger ikke kan pålegges å jobbe mer enn 47 timer i uka i snitt. KS var ikke interessert i å diskutere dette punktet – kun fullstendig frikobling fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser var aktuelt. Det gikk derfor til brudd i forhandlingene.

En sliten lege er farlig

Hvilke nye, unge leger ønsker å gå inn i slike avtaler? Særlig i distriktene hvor en kanskje har legevakt hver 3. eller 4. dag, i tillegg til full jobb på dagtid? Hvor forsvarlig er det for pasientene å møte en lege på kontoret eller legevakten, som har vært våken i 30 timer og har jobbet 50 timer de siste 4 dagene?

Leger er ikke supermennesker. Leger trenger også hvile og søvn. Leger gjør også feil i sitt yrke. Våre feil kan dessverre medføre tap av både liv og helse. En sliten lege er en farlig lege. Uregulert arbeidstid for leger er ikke bare et fagforeningsproblem, det er et pasientsikkerhetsproblem. Bent Høies svarteperspill setter pasienters liv i fare.

Som mine unger sier: «Det er kjekt å spille kort, men ingen har lyst til å sitte igjen som idioten».

Publisert: Publisert: 29. juli 2020 22:56