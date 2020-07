– Ekteparet Knutsen er sviktet av alle

FINANSRÅDGIVNING: Jeg er lamslått over hva Ann Helen Meling Knutsen Jan Sigurd Knutsen har opplevd. Aftenbladet skrev om ekteparet i begynnelsen av juli år. Etter å ha bygd opp en solid familiebedrift og investert i fast eiendom, fører dårlig rådgivning fra Sandnes Sparebank at en god kunde mister en formue på over 40 millioner kroner og får en gjeld på over 20 millioner kroner.

Konrad R. H. Knutsen skriver det har vært tøft å se hvordan livsverket til ekteparet Ann Helen Meling Knutsen og Jan Sigurd Knutsen raknet. Han mener de to er sviktet fra mange hold. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Konrad R. H. Knutsen Stavanger

Dette synes rettsvesenet er greit. Finansklagenemnda toer sine hender og sier de ikke kan gjøre noe. Forbrukerrådet vil heller ikke ta i saken. En rekke avisredaksjoner som i utgangspunktet skal drive gravende journalistikk og få satt lys på negative saker i samfunnet, har ikke vært interessert i å skrive om dette.

Mye å undres over

Selv kjenner jeg litt til saken siden Jan Knutsen er en nær slektning. I det de har opplevd er det mange ting å undre seg over.

Familien Knutsen hadde i alle år før de kom til Sandnes Sparebank hatt gode rådgivere. Ja, også en periode i denne banken. Denne rådgiveren var virkelig på hogget og ringte selv på fritiden med beskjed om at « Nå må du gå ut av valuta og nå må du gå inn». Da denne rådgiveren sluttet og de fikk en ny, begynte negative ting å skje.

Familien Knutsen solgte en næringseiendom og fikk 20 millioner kroner. Bankens rådgivere mente det var dårlig økonomi å ha pengene stående på konto. De anbefalte familien å investere i verdipapirer. Ekteparet investerte over 17 millioner kroner i aksjer. 31. desember 2007 var beholdningsverdien over 17 millioner kroner. Nøyaktig sju år senere var aksjene verdt drøye 300 000 kroner. Dette er bare en av flere negative ting som skjedde.

Kniven på strupen

I 2017 hadde familien Knutsen skaffet seg en advokat som skulle fronte deres sak mot banken. Han hadde gått på huset i lange tider og påstod at familien Knutsen hadde en god sak. Sandnes tingrett hadde satt av to-tre dager til saken i november 2017. I forkant hadde advokaten deres flere møter med motpartens advokat.

Hva som skjedde bak lukkede dører, vet vel bare Vårherre og de involverte. I august samme år, arrangerte deres advokat et møte hvor de skulle prøve og komme til enighet.

Da saken startet fikk de framlagt et skriv hvor det stod at de skyldte banken over 20 millioner kroner. De fikk selge ett hus annethvert år, og skulle få en bonus på rundt 200 000 kroner for hvert hus de solgte. Hvis de ikke skrev under, ville banken tvangsselge alle deres boliger. De skrev under med ”påholden penn” og har senere prøvd å få forliket omgjort.

Ti stille, eller gå!

Undertegnede var tilstede i siste rettsinstans der jeg skulle fungere som hjelper og observatør. Dette var meldt inn til retten på forhånd da familien Knutsen stilte uten advokat. Dette ville ikke denne dommeren finne seg i og beordret meg til tilhørerbenken.

Det var vondt å være vitne til et eldre ektepar som var i ferd med å miste alt de hadde kavet for gjennom et langt liv. Under sakens gang mistet de av og til tråden. De virket slitne, derfor prøvde jeg å hjelpe dem med å rekke opp en hånd for å få dommerens oppmerksomhet. Og det fikk jeg til fulle:

«Hvis du ikke holder deg i ro, så vil du bli forvist på gangen», var beskjeden fra dommeren. Jeg mener denne dommeren burde hatt et annet yrke. I retten ble det ført et vitne som hadde mistet en hytte til flere millioner kroner på grunn av bankens udugelighet som rådgiver. Dette kom ikke med i dommen i det hele tatt.

Advokaten som sviktet dem, ble innmeldt til Advokatforeningen for tjenesteforsømmelse,men der fikk han medhold. Dette er bare en liten del av denne dystre saken. Personlig har jeg bare ett ord som dekker hva som her er skrevet, men av hensyn til redaktøren, kan jeg ikke nevne det.

Jeg regner med at leseren kommer til samme konklusjon som meg.