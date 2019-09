Mer oppmerksomhet på psykisk helse

Valgdagen i går avsluttet de siste måneders valgkamp. I Kirkens SOS har vi forståelse for at det er mange temaer som har stor betydning for folk, men samtidig finnes det et tema vi synes har forsvunnet litt i valgkampen – nemlig søkelys på psykisk helse, og forebygging av ensomhet og selvmord.

Én av de sakene som har vært mye omtalt og som for mange har overskygget andre viktige saker er bompengedebatten. Den har nok fått så stor plass i valgkampen fordi den berører svært mange mennesker, deres hverdag og personlige økonomi. På en måte kan man si at det er slik et velfungerende demokrati skal være; at de sakene som påvirker flest skal få størst plass i demokratiske debatter. Men kan det også skyldes at det er lettere å snakke om økonomi og bompenger enn psykiske lidelser?

200.000 henvendelser i året

Daglig mottar vi ca. 500 henvendelser fra folk som trenger noen å prate med. Noen tar kontakt fordi de føler seg like alene og fortapt som denne innringeren, mens andre bare har behov for noen å slå av en prat med. Terskelen hos oss er lav. Vi er her – alltid – og får nærmere 200 000 henvendelser fra folk som ikke har noen de kan snakke med om det som er vanskelig.

Mange tar kontakt med Kirkens SOS, fordi de her kan være anonyme. De forteller oss om kampene de må utkjempe hver dag, om unødvendig vanskelige systemer, fortvilelsen av å slite økonomisk og hvor vondt det kan oppleves å kjenne seg ensom. Skammen knyttet til å være ensom eller ha psykiske problemer er fortsatt stor.

Temaet psykisk helse er mindre tabubelagt nå enn før, og det er mange aktører på banen i dag som kjemper for at vi skal være åpne om dette. Men vi har fortsatt en lang vei å gå før psykisk helse er like lett å snakke om som bompenger og økonomi.

Derfor er det fullt mulig at de som selv sliter med slike tanker, ikke vil stå fram fordi de ikke ønsker å rette søkelyset på sin egen problematikk. Det kan også hende at selv de som ikke sliter, men likevel bryr seg om temaet, kanskje vegrer seg for å kjempe denne kampen fordi de ikke ønsker å bli assosiert med psykisk helse.

Våg å snakke om det

I Kirkens SOS jobber vi kontinuerlig med å skape åpenhet rundt psykisk helse, ensomhet og selvmordsforebygging. På verdensdagen for selvmordsforebygging og i tiden omkring, har vi et særlig oppmerksomhet på dette, og vi blir invitert til seminarer, skoler og konfirmantgrupper for å prate om dette eller stå på stand.

Til stortingsvalget om to år håper vi i at det mer oppmerksomhet på psykisk helse. Vi ønsker at alle partier våger å snakke om psykisk helse og forebygging av ensomhet og selvmord – selv om det kanskje ikke er mulig å komme med enkle løsninger. Åpenhet om psykiske problemer og skambelagte tema vil være en styrke for samfunnet.