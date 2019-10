Når lærerne og sykepleierne pynter profilbildene sine på Facebook med forbundslogoer og slagord for å vise yrkesstolthet, er vi alle enige om deres gode innsats. Når oljearbeiderne gjør det samme, hagler kritikken og påstander om «arroganse». Er det en slik samfunnsdebatt vi ønsker oss?

Store kunstneriske friheter

I sin gjestekommentar 15. oktober tar billedkunstner Natasja Askelund seg store kunstneriske friheter i sin karikering, generalisering og nedlatende holdning mot de mange kvinner og menn som legger sin stolthet i å forvalte de norske naturressursene langs kysten.

Oljearbeiderne har skapt uvurderlige verdier for samfunnet og bidratt til at Norge i dag er et av verdens beste land å bo i.

«Helt ærlig lurer jeg på hva de er så fryktelig kry av disse oljearbeiderne?» spør hun seg. Siden hun bevisst underspiller deres historiske innsats, kan det være verdt å minne om at oljearbeiderne har en stor del av æren for norgeshistoriens største industrieventyr. Den gode forvaltningen er ingen selvfølge, og ressursene hentes ikke opp av seg selv. Vi snakker ingeniørkunst i verdensklasse, som har gitt oss verdens største statlige pensjonsfond på godt over 9800 milliarder. Norsk olje og gass har sikret utbyggingen av en sterk og raus offentlig velferd, med gode skoler og et trygt sosialt sikkerhetsnett for de som faller utenfor.

At en yrkesgruppe er stolt av sin jobb, trenger ikke bety at andre skal være mindre stolt av sin. Skal vi utvikle Norge og få ned utslippene, trenger vi alle med på laget; ingeniører, leger, lærere og kunstnere. Kun sammen kan vi skape et samfunn som er bærekraftig og godt for alle, med noe å leve av og noe å leve for. Askelunds splittende retorikk om gode og dårlige jobber bidrar ikke.

Vi må få ned utslippene og sette inn tiltak som virker. Verden skriker etter energi og Europa gjør et iherdig forsøk på å fase ut skitten kullkraft. Til det trenger de sol og vind, men også naturgass når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Bare i Storbritannia utkonkurrerer vi kull, som betyr eventyrlige utslippskutt og bedre luft for millioner av briter.

Stolt historie

Nå åpner vi også for flere områder for offshore vind og støtter verdens største flytende havvindpark. Vi sikrer full fremdrift for karbonfangst og lagring, som vil kutte enorme mengder utslipp fra industrien både offshore og på land. Felles for de store og tunge klimasatsingene er at de skjer i samarbeid selskaper som også har solide inntekter fra olje og gass. De har løpende inntekter og kompetanse som er helt avgjørende i klimakampen.

Oljearbeiderne har skapt uvurderlige verdier for samfunnet og bidratt til at Norge i dag er et av verdens beste land å bo i. De har en stolt historie og er en viktig del av løsningen for lavere klimautslipp, god velferd og trygge jobber. Det er klart vi skal være kry av det!