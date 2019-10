Politikerne må snakke med næringslivet

Valget er lagt bak oss og nå skal svært mange erfarne og uerfarne lokalpolitikere ta plass i kommunestyrer over hele Vest-Norge. De neste fire årene skal de ta store og små beslutninger på vegne av innbyggerne som har valgt dem, og som representant for regionens små og mellomstore bedrifter vil jeg gjerne komme med en liten appell til de nyvalgte.

Hva skal til?

Før dere drukner i komitearbeid og budsjettforhandlinger bør dere ta en tur rundt i distriktet og spørre bedriftene hvordan dere kan bidra til en positiv utvikling de neste fire årene. Spør dem hva som skal til for at akkurat deres bedrift skal kunne vokse og skape arbeidsplasser. For nye arbeidsplasser i privat sektor er faktisk noe av det aller viktigste du kan bidra til i din kommune.

En rapport som ble publisert tidligere i år, viser at kommuner med høy andel private arbeidsplasser har størst befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og betydelig mer kjøpekraft. I tillegg er både sykefraværet og andelen uføre lavere i disse kommunene. Høyere inntekter kombinert med lavere utgifter betyr at du som politiker får et større handlingsrom som kan brukes til å innfri løftene du ga velgerne i valgkampen.

I en undersøkelse som ble gjort blant Små og mellomstore bedrifter (SMB) Norges 5000 medlemsbedrifter før valget, svarte hele 70 prosent at de ønsket at deres kommune skulle bli bedre på næringsutvikling. De opplevde lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse blant kommunens ansatte som et virkelig stort problem. Dette er ting man bør kunne fikse med litt politisk velvilje.

Fravær av kjepper i hjulene

Under en paneldebatt som SMB Norge arrangerte i Bergen tidligere i år kom den lokale investoren Christian Foss med følgende bønn til sine lokale politikere. «Vi bedrifter trenger ikke at absolutt alt skal legges til rette for oss. Det vi først og fremst trenger er fravær av kjepper i hjulene».

Hvis dere oppriktig ønsker å bidra til flere private arbeidsplasser lokalt, så håper jeg at dere noterer dere uttalelsen til Foss. Snakk med deres lokale næringsliv og spør hvilke kjepper dere kan jobbe for å fjerne. Det er bra for både bedriften og kommunen. Lykke til med det viktige arbeidet dere har foran dere de neste fire årene.