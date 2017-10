Eneste reaksjon synes å være at han er tatt ut av undervisningen dette året. Å få undervisningsfri er knapt noen straff, men kan likeså gjerne oppleves som en etterlengtet mulighet til kun å fordype seg i forskning. Det har forhåpentligvis blitt satt inn andre tiltak, men ettersom ledelsen på UiS ikke informerer om dette, må mange studenter undre seg over den manglende kraften for å sikre dem gode arbeidsforhold uten risiko av å bli trakassert. Vi har ennå heller ikke sett at Universitetsledelsen har beklaget hans atferd overfor studentene.

Ikke tydelige nok

Ansatte ved andre utdanningsinstitusjoner har skrevet leserinnlegg om UiS sin mangelfulle håndtering av saken. I likhet med dem mener Kvinnegruppa Ottar at universitetet sender feil signaler og ikke er tydelig nok om at det ikke aksepterer seksuell trakassering. Denne saken er jo ikke kun en personalsak, men handler om UiS sitt ansvar og omdømme både som arbeidsgiver og utdannelsesinstitusjon.

Seksuell trakassering er en hersketeknikk for å få makt over en annen person, kunne styre en annen og skaffe seg dominans. Alle varianter er like uønskede, ubehagelige og veldig provoserende.

Klart lovverk

Trakassering og diskriminering er et erkjent samfunnsproblem som det finnes klart lovverk mot. Både arbeidsmiljøloven, lov om likestilling og straffeloven har bestemmelser for å beskytte mot dette. Det er viktig at UiS informerer om hvordan de framover vil forebygge tilsvarende hendelser, og at de forsikrer studenter og ansatte om at eventuelle tilsvarende saker vil bli håndtert bedre og på en mer tillitvekkende måte i framtiden.