Jeg forstår at høsten er på vei, det er kaldt og grått ute. Jeg forstår det er surt når regnet pisker ned, og gradestokken sniker seg sakte men sikkert nedover. Jeg forstår dere har det travelt, og vil komme fortest mulig frem til jobb.

Med livet som innsats

Det jeg ikke forstår, er hvor utrolig lite hensyn dere tar når dere fyker rundt Mosvatnet i opp mot 40 km/t. Dere klager alltid på at bilister må ta hensyn og dele veien. Men det er ikke snakk om å dele veien og ta hensyn når det ikke er dere som er de myke trafikantene.

Vis litt hensyn med å ikke sykle helt oppi oss når dere skal forbi?

Hunden min og meg går rundt Mosvatnet hver morgen mellom 06.00 og 07.30, noe vi gjør med livet som innsats. Dere syklister som kommer syklende bakfra, sykler ofte utrolig fort, og jeg har kun erfart at to stk. har brukt ringeklokken for å gi beskjed at dere kommer. Jeg har ikke øyne i bakhodet. De naturlige lydene overdøver lyden av hjulene mot bakken, så jeg hører dere dessverre ikke. Jeg har null mulighet til å holde godt om båndet på min hund, som gjerne vil hoppe ut i veien, som en naturlig reaksjon fordi dere kommer så brått på.

Jeg har opplevd flere ganger at dere syklister blir sure eller sinte fordi min hund og jeg diller i veien og dere må stoppe opp – fordi dere ikke bruker ringeklokke. Jeg opplever også stadig at selv om veien er 2,5 m – 3 m bred, så sykler dere så nærme som 20 cm ifra meg og min hund, og dette i 30-40 km/t. Jeg støkker og hunden støkker.

Når jeg ser at det ikke kommer noen imot meg, lar jeg hunden få litt slakk line slik at han kan lukte og svinse slik han vil. Det kan da oppstå farlige situasjoner for ham, meg og dere syklister når dere kommer i en voldsom fart uten å gi oss noe som helst form for advarsel.

Del veien

Så min bønn til dere, kan dere vennligst begynne å ta hensyn og bruke ringeklokken når dere sykler rundt Mosvatnet, og andre turstier for den saks skyld? Vis litt hensyn med å ikke sykle helt oppi oss når dere skal forbi? Ta hensyn til gående, slik dere vil at bilister skal ta hensyn til dere. Del veien!