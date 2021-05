Vi skal ta studenthverdagen tilbake

DEBATT: Studentene har hatt et krevende år. Heldigvis går det mot lysere tider, hvor vi skal slå tilbake pandemien og ta studiehverdagen tilbake!

«For en sårbar gruppe som avhenger av både studielån og nettverk, og for mange også deltidsjobb, har pandemien fått store konsekvenser», skriver Fredrik M. Iversen (til venstre) og Aleksander Stokkebø. Foto: Privat

Debattinnlegg

Fredrik M. Iversen Leder, Rogaland Unge Høyre, student i statsvitenskap (UiS)

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant (H) og deltidsstudent i rettsvitenskap (UiS)

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den nylig publiserte Shot-undersøkelsen bekrefter det vi fryktet. Det er ikke enkelt å være student, og korona har gjort det enda mer krevende. 77 prosent av studentene ved UiS savner kontakt med medstudentene sine, 53 prosent savner kontakt med faglærerne, og 32 prosent melder at de føler seg isolert. Ensomheten har på landsbasis nesten doblet seg fra sist undersøkelse. Det er alvorlig tall som viser effekten av over ett år med global pandemi, og bak tallene finnes studenter med hver sin krevende historie.

Ny støttepakke

Studietiden skal være preget av gode minner, nye venner og erfaringer for resten av livet. Under korona har studentene i stedet fått hjemmekontor, skjenkestopp, dårligere muligheter for deltidsjobb og nesten ingen muligheter for nettverksbygging. For en sårbar gruppe som er avhengig av både studielån og nettverk, og for mange også deltidsjobb, har pandemien fått store konsekvenser.

Høyre har derfor vært opptatt av å få på plass flere tiltak. I mars fikk studentene derfor en ny støttepakke på 1,1 milliarder, med økt stipendandel. 230 millioner gikk til sosiale lavterskeltilbud og psykisk helse. 6,2 millioner av disse har gått direkte til UiS, hvorav 2,4 millioner skal gå til lønnet arbeid til studenter. Dette er et viktig tiltak for å gi flere studenter muligheten til å få deltidsjobb, både for inntekt og arbeidserfaring. Pakken gir også 3,8 millioner til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), slik at vi kan forbedre studentenes velferdstilbud.

Heldigvis hadde regjeringen også før pandemien startet student-satsingen. 11 måneders studiestøtte var innført, og den månedlige støtten var økt, det var ansatt flere psykologer og bygget rekordmange studentboliger. Midlene regjeringen har delt ut, er et viktig skritt i riktig retning, men vi må gjøre mer. Fremover må vi sørge for redusert ventetid til psykolog og satse videre på lavterskeltilbud, og gjøre studentøkonomien bedre.

Som studenter tror vi det kan være lærdommer fra pandemien. De fleste gleder seg nok til å kunne være mer fysisk på forelesninger, samtidig som streaming har gjort studiene mer tilgjengelige for flere, og gjør det lettere å repetere. Vi tror kombinasjonen av fysiske og digitale forelesninger vil kunne øke motivasjonen og kunnskapen, og ikke minst få flere til å fullføre.

Lykke til

Det har utvilsomt vært et krevende år, men heldigvis går vi nå mot lysere tider. Massevaksineringen i Stavanger og Norge har startet, og flere unge har allerede fått første dose. Vi vil ønske alle medstudenter lykke til med resten av semesteret. Nå skal vi ta studenthverdagen tilbake!

