Dårlig gjort av Sandnes kommune

ELDREOMSORG: De eldre kan ikke tro det er sant. Kommunen vil legge ned dagsenteret på Åse bu- og aktivitetssenter for å spare 1,2 mill. pr. år.

Foto: Kristian Jacobsen

Olaf Høie Senior Norge Rogaland/Sandnes

For mange av brukerne som over lengre tid har blitt sendt til dette nylig oppussende dagsenteret, er det en stor skuffelse og overraskelse at det nå legges ned. De og deres pårørende forteller at det er et veldig trygt sted å være, med god og omsorgsfull betjening. Her treffer de kjente, kan ha gode samtaler, delta i kjekke aktiviteter og få servert god mat.

De pårørende reagerer kraftig på at et velfungerende sted skal stenges ned for å spare 1,2 mill. kroner.

Betjeningen har veldig raskt helt eller delvis fått oppsigelse eller tilbud om jobb et annet sted.

Innen 1. september 2021 skal brukerne flyttes til et annet sted, hvor de vil miste en god tilhørighet og flere venner, selv om de fortsatt får et tilbud. De blir spredt rundt på ulike steder som Lura, Rundeskogen, Rovik og Riska.

Det er ikke så enkelt å flytte hele 25 brukere ved Åse til steder hvor de vil føle seg fremmede, og for noen kan det bli lang vei. Dette skjer midt oppi en pandemi hvor mange eldre virkelig føler seg ensomme, alene og glemt.

Dårlig gjort av kommunen

De pårørende, ofte hjemmeværende enslige, reagerer kraftig på at et velfungerende sted skal stenges ned for å spare 1,2 mill. kroner. En nedleggelse og flytting vil føre til at også de pårørende får større belastninger både psykisk og fysisk. Dette kan enten føre til at brukene får behov for flere dager på dagsenter eller det som verre er kostbare sykehjemsplasser til nærmere 1 mill. pr. år pr. person.

Dette skjer når den såkalte eldrebølgen raskt er på vei og som vil føre til større behov for god eldreomsorg, flere dagsenterplasser og enda flere sykehjemsplasser.

Senior Norge Rogaland lytter til brukerne og deres pårørende og ber innstendig om at kommunen, ved politikerne og administrasjonen, revurderer planene og at Åse dagsenter fortsetter som før.

Bruk pengene på de sårbare

Kjære politikere, tenk dere om. Bruk pengene på de sårbare som har bygd landet, og på dem som jobber i eldreomsorgen og ikke for eksempel på populære nye og ideer, som forslag om badebasseng for de spreke i Vågen.