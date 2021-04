Elbilistene må få et bedre ladetilbud

DEBATT: Innen året er omme må det være etablert 1100 flere hurtigladere om ladetilbudet skal holde tritt med økningen i elbiler. Nå må regjeringen sikre en bedre utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenstasjoner.

«For nesten halvparten av dagens diesel- og bensinbileiere er lading et hinder for å skaffe seg elbil», skriver Camilla Rysste. Foto: Gorm Kallestad

Camilla Ryste Kommunikasjonssjef, NAF

Elbiler er populært. I mars ble det solgt 12 ganger så mange elbiler som dieselbiler. Det ble solgt 8624 elbiler, mot 723 dieselbiler, viser nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Elbilandelen i nybilsalget i mars ble 56,3 prosent, eller sagt på en annen måte: Over halvparten av de som kjøpte ny bil skaffet seg en helelektrisk bil.

I fjor kom det 77.000 nye elbiler på norske veier. Ladetilbudet langs veiene derimot har ikke politikerne vært like aktive for å få på plass.

Det er ikke tilfeldig. For å redusere klimautslipp ønsker politikerne at vi skal velge elbil når vi bytter bil. Innen 2025, om fire år, er målet at alle nye biler som selges, skal være nullutslippsbiler. På veien dit bruker politikerne sterke tiltak, som momsfritak og lavere eller ingen bompenger, på å få folk til å velge elbil.

Trenger 1100 nye hurtigladere

I fjor kom det 77.000 nye elbiler på norske veier. Ladetilbudet langs veiene derimot har ikke politikerne vært like aktive for å få på plass. I mars i år beregnet NAF et behov på rundt 1100 nye hurtigladere. Til sammenlikning finnes det rundt 2000 hurtigladere i dag. For nesten halvparten av dagens diesel- og bensinbileiere er lading et hinder for å skaffe seg elbil.

Gjennomgangstonen fra regjeringen har vært at dette vil markedet ordne opp i. Ut fra de beregningene vi har gjort, basert på blant annet elbilenes kjørelengder, forbruk og ladebehov er behovene for hurtiglading mye større enn det som bygges ut.

Derfor er NAF glad for at Stortinget har valgt å lytte til oss, og har gitt regjeringen en klar marsjordre denne uka, om at de må sikre en bedre utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenstasjoner. Alle partiene støtter dette.

Få opp farten

Nå må regjeringen få opp farta og sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får ladet elbilen. Det er ikke en dag for tidlig når vi ser på utviklingen i elbilsalget. NAF forventer at regjeringen raskt leverer på Stortingets bestilling.