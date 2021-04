Ålgårdbanen kan bli en perfekt sti

DEBATT: Vi har en helt unik mulighet i å gjøre om gamle Ålgårdbanen til en fantastisk turmulighet for alle i distriktet.

«Med minimale inngrep i naturen kan vi lage en fantastisk ni kilometer lang tursti som tar deg fra Ganddal stasjon og helt til Figgjo», skriver Michael Sautter. Foto: Geir Sveen

Debattinnlegg

Michael Sautter Ganddal

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Se for deg en perfekt sti som snor seg langs vakre vann, våtmarker, skoger og en vakker elv. Se for deg at stien er bred nok til at mennesker til fots og på sykkel med letthet kan passere hverandre. Tenk deg så at stien er bortimot helt flat slik at det er lett å trille barnevogn og ha tilgang med rullestol. Fra stien kan du ta avstikkere til utsiktspunkter med utsyn over hele Jæren, du kan gjemme deg bort inne i en lun skog, eller du kan svale deg i kulpen i elva.

Minimale inngrep

Vi har en helt unik mulighet i å gjøre om gamle Ålgårdbanen til en fantastisk turmulighet for alle i distriktet. Med minimale inngrep i naturen kan vi lage en fantastisk ni kilometer lang tursti som tar deg fra Ganddal stasjon og helt til Figgjo.

Bare for å unngå spekulasjoner, la meg gjøre det klart at jeg bor langs denne nedlagte jernbanen. Jeg flyttet faktisk hit fordi det er en perfekt nærhet til naturen, samtidig som det er nærhet til byen og Jærbanen. Når jeg i dag snører på meg joggeskoene og løper ned på den gamle banen for en tur til Bogafjell, Stutafjell, Melshei, Arboretet eller Åslandsnuten, så slår deg meg hvor synd det er at ikke flere har tilgang til dette helt unike turområdet. Nå snor det seg en smal, opptråkket sti langs banen, men den blir fort oversvømmet av vann og gjørme noen steder, og den er for smal til barnevogn, sykling med barn, eller rullestol.

Snart 75 år etter at siste passasjertog kjørte på banen tenker jeg det bedre å sikre denne fantastiske traseen som rekreasjon og sykkelpendling enn å la den tilfalle tilfeldige utbyggere som tar bit for bit.

Nedlagt jernbanelinje

For et par år siden var jeg på jobbreise i nærheten av Puoghkeepsie et stykke oppe i staten New York. Da jeg sjekket internett for en plass i nærheten hvor jeg kunne løpe en tur i naturen, ble jeg oppmerksom på «Dutchess Rail Trail». En nedlagt jernbanelinje som var blitt omgjort til en tursti som del av det store prosjektet om en sammenhengene tursti fra New York City i øst til Seattle i vest; The Great American Rail-Trail.

Her tilbys vi muligheten til å starte turen enten helt nede i Sandnes sentrum og gå gjennom vakre Sandvedparken før vi kommer til banens start på Ganddal. Derfra går det langs Stokkalandsvatnet, langs gårdene på Stokkaland før en kommer til Foss-Eikeland. På veien kan man gjøre avstikkere ned til «Stokki», eller opp til Bogafjell og turområdet der. På Foss-Eikeland møter vi mektige Figgjoelva. Badekulpen der er full av folk på en varm sommerdag. Fra badekulpen går banen langs Figgjoelva helt til Figgjo. På veien kan man ta av til Stutafjell og den gamle bygdeborgen på Åslandsnuten. Derfra ser man til Ryfylke i øst, havet og strendene fra Nærbø i sør til Bokn i nord. Man kan også ta av mot Bråsteinsnuten og gå videre under E39 og inn til Melshei og Arboretet.

Dyre- og fuglelivet i området er rikt. Kulturlandskap med beitende dyr lever side om side med habitater for et utall andefugler, ugler, ørn og våk. Morgen og kveld titter rådyrene frem, og Statsforvalteren anbefalte i 2019 å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale banenettet. Bane Nor har fulgt opp og mener det samme. Med vedtatt firefelts motorvei i parallell mellom Hove og Ålgård synes det klart at Ålgårdbanen neppe kommer til å bli verken samfunnsøkonomisk eller miljømessig regningssvarende. Snart 75 år etter at siste passasjertog kjørte på banen tenker jeg det bedre å sikre denne fantastiske traseen som rekreasjon og sykkelpendling enn å la den tilfalle tilfeldige utbyggere som tar bit for bit.

Begrenset investering

Jeg vil tro at det skal en meget begrenset investering til for å gjøre om dette til en av de mest unike turstiene i denne delen av landet. Med en god befolkningsgruppe i hver ende (Sandnes og Figgjo/Ålgård) er jeg sikker på at en allerede populær utfartsplass ville fått nytt liv og mye bruk ved å gruse den opp slik at skinnene dekkes og de mest gjørmete områdene

forsvinner. Det gir også mulighet for en tur «på landet» i svært bynære områder.