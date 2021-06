Høyre-regjeringen svikter streikeretten

DEBATT: Høyre-regjeringen i praksis avskaffet streikeretten for hundre-tusenvis av ansatte.

– At regjeringen avslutter en streik på et så tynt grunnlag, er et hån mot arbeiderbevegelsen og mot streikeretten, skriver Henrik van der Hoeven. Her Unio-medlemmer i streik ved Breiavatnet. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Henrik van der Hoeven Fylkesstyremedlem, AUF i Rogaland

Å streike er en av de mest grunnleggende rettighetene man har som arbeidstaker. For å unngå situasjoner hvor streik setter liv, helse og samfunnssikkerhet i fare, kan regjeringen – dersom de anser det som nødvendig – ty til såkalt «tvungen lønnsnemd. Men hva skjer dersom tvungen lønnsnemd brukes for hyppig? Kan det føre til at effekten av streik svekkes?

27. mai gikk Unio ut i streik grunnet uenigheter i forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund (KS). En uke senere ble streiken avsluttet grunnet det regjeringen mente var brannfare på et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Satt på spissen betyr dette at lærerne i Stavanger ikke kan streike fordi det meldes om en økt brannfare på et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Når tvungen lønnsnemd brukes i slike situasjoner – situasjoner hvor det ikke anses som nødvendig – svekker det effekten av en streik.

Arbeidsfolk fortjener en ny regjering, en som tar streikeretten på alvor.

Egentlige grunnen?

Videre skal det sies at det kort tid etter at streiken var avblåst, gikk både tillitsvalgt ved anlegget og toppsjef i Maskinistforbundet ut i mediene og sa at det ikke var noen unormal brannfare. Basert på alt dette er det naturlig å spørre seg om situasjonen i Fredrikstad ikke var den egentlige grunnen til at regjeringen valgte å avblåse streiken, men at situasjonen heller ble brukt kun fordi regjeringen «trengte en grunn» til å ty til tvungen lønnsnemd.

Med dette har Høyre-regjeringen i praksis avskaffet streikeretten for hundre-tusenvis av ansatte. Det er en fundamental rettighet for arbeidstakere å kunne arbeide for sine interesser, og Norge burde derfor innføre en minimumsordning etter den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) sin standard. Istedenfor å innføre tvungen lønnsnemnd, kunne man da brukt en minimumsordning hvor man avlyser streiken på den enkelte arbeidsplassen man mente utgjorde en fare for liv og helse. På den måten kunne man sørget for at arbeidstakerne sikrer liv og helse samtidig som man beholder streikeretten.

Tvungen lønnsnemd er et elementært virkemiddel i trepartssamarbeidet, da streikeretten ikke går over liv, helse og samfunnssikkerhet. Derfor ønsker AUF at staten går gjennom og minsker bruken av tvungen lønnsnemd, slik at streikeretten styrkes. Samtidig må vi innføre en slik minimumsordning etter ILO sine standarder, slik at man i situasjoner med fare for liv og helse kan avlyse streiken på den enkelte arbeidsplassen.

Hån mot arbeiderbevegelsen

At regjeringen nå avslutter en streik på et så tynt grunnlag, er et hån mot arbeiderbevegelsen og mot streikeretten. Arbeidsfolk fortjener mer enn en så dårlig behandling. Arbeidsfolk fortjener en ny regjering, en som tar streikeretten på alvor. Det lover Arbeiderpartiet å gjøre.