Løsning for å unngå tap av matjord

DEBATT: Betuel Frøyland hadde et interessant forslag i Aftenbladet 13. Januar. Hvorfor ikke legge veien i tunnel under Frøylandsvatnet i stedet for å ødelegge flotte jorder med matjord for evig tid?

Jens Myklebust Stavanger

Driving av tunneler er jo noe vi i høy grad har både kompetanse og utstyr til her på berget, og spesielt her i Rogaland. Et eksempel er Finnøytunnelen, totalt ca. 7 km lang og 200 meter dyp. Den ble bygget i løpet av ca. tre år og kostet 550 mill. i 2009. Nedbetalt med bompenger i løpet av 12 år med beskjedne 800 betalende kjøretøy i døgnet. (Antall biler forbi Kverneland er 7000 pr døgn)

Til sammenligning har Frøylandsvatnet en gjennomsnittlig dybde på kun 5,5 meter pluss løsmasse, og tunnelen blir mye kortere, – og selvsagt vesentlig billigere enn Finnøytunnelen. Likevel sier Time kommune at dette ikke er vurdert da «tunneler er generelt langt mer kostbare enn vei i dagen», og man vil derfor ikke gjennomføre kostbare undersøkelser for å sjekke om slikt er realiserbart.

Men, dersom man nå tror at matjord kan bety noe for fremtidige generasjoner, klima osv., bør man ikke da i anstendighetens navn spørre seg om hva slike ekstrakostnader betyr i et lengre perspektiv? I tillegg til å ødelegge et flott jærlandskap, så vil en vei rasere matjord og snyte klimaet for verdifull fotosyntese for all framtid, mens en tunnel kun vil gi klimaavtrykk i anleggsperioden. Det er vel heller ikke sikkert at en tunnel blir så mye dyrere enn en vei som krever frikjøp av eiendommer, tapte skatteinntekter fra gårdsdrift over tid osv.?

I det samme nabolaget diskuterer man også matjord opp mot det nye datasenteret. Hvorfor ikke legge dette under jorda også? Vi er gode på fjellhaller også her på berget. I disse dager planlegges en stor fjellhall for oppdrettsanlegg i Hardanger grunnet mangel på egnet tomt. Hallen blir på 20.000 m³ med antatt prislapp 500 mill., som prismessig konkurrerer med bygg i dagen. Mest kjent av norske fjellhaller er verdens største underjordiske idrettshall på Gjøvik, med plass til 6000 tilskuere. Den kostet ca. 135 mill. kroner i 1994.

Et datasenter under fjell må da også være betydelig tryggere ovenfor spionasje, terror og krig, og vil til og med kunne overleve en istid når det gjelder naturkrefter! Slike bygg har normalt ikke vinduer, og må ikke nødvendigvis ligge oppe i dagen. Kontorbygget kunne reist seg rett opp av fjellet med adkomst innenfra, og virkelig blitt noe å vise frem.

Her i Stavanger ser vi daglige eksempler på rasering av hager og grøntområder til bussvei og sykkelvei. Hvorfor ikke legge slikt under bakken også, hvor det er mulig? Vil tro det er mer behagelig å sykle ‘»innendørs’« også når det regner og blåser som verst.

I tillegg til å spare matjord vil en slik dreining mot det underjordiske også kunne skape nye lokale arbeidsplasser, både til selve byggingen, men også salg av steinmasse. Norge eksporterer i dag steinmasse for ca. 5 milliarder kroner. Kanskje man kunne organisert omfattende driving av tunneler og fjellhaller slik at massene ble bearbeidet for eksport og dermed gi vinn-vinn?

Det er synd dersom trange budsjetter og gjerrige utbyggere stadig skal føre til dårlige løsninger for fremtidige generasjoner. I dag har vi både teknologi og penger til å styre unna løsninger som hører til en tid da man ikke hadde slike valg.