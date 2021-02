Hvorfor tilslører Hernes i Kalberg-saken?

DEBATT: Kommunalråd John Peter Hernes sin reaksjon på Harald Birkevolds kommentar 3. februar er etter min mening dessverre nok et forsøk på å tilsløre viktige sider av Kalberg-saken.

«Hvis Hernes påstår at vår elforsyning er så sårbar som han gir inntrykk av, bør han dokumentere dette», skriver Arve B. Nyland. Foto: Pål Christensen

Arve B. Nyland Stavanger

Først en takk til Birkevold som drar opp noen helt nødvendige strukturer og føringer for etablering av Kalberg som næringsområde, og dernest til kommunalråd John Petter Hernes 4. februar og Ole Amundsen 5. februar fra Kvernaland som følger opp med interessante synspunkter.

Foruroligende

Når jeg likevel reagerer, er det fordi kommunalråden i Stavanger ikke i det hele tatt berører Birkevolds hovedanliggende, nemlig å bruke nettopp den retorikken Birkevold kritiserer aktørene for. Det står jo selvsagt for Hernes sin regning, men det er to forhold i hans innlegg som er svært foruroligende.

Det første er at Kalberg må legges nettopp der fordi det er der tre kraftlinjer på vei til Nord-Jæren møtes. Noe annet ville være for usikkert, ifølge Hernes, selv om han innrømmer at det alle andre praktiske formål ikke er en ideell plass. Kalberg er jo en plass fullstendig uten annen infrastruktur. Nå har jeg bodd på Nord-Jæren i to generasjoner, og kan faktisk bare huske at strømmen har vært vekke en gang – og da ca. en times tid. Hvis Hernes påstår at vår elforsyning er så sårbar som han gir inntrykk av, bør han dokumentere dette. Og hva er forresten faren med at strømmen skulle bli borte en kort stund? All beredskap tilsier jo aggregater uansett.

Det andre er kanskje enda mer alvorlig og dreier seg om Hernes sin bokføring over matjorda. Hans resonnement er tilsynelatende at noen kommuner i regionen har matjord «til overs», og som «regionen kan og må kompensere for en eventuell nedbygging av jord på Kalberg, med å reversere andre områder som er omregulert fra matjord/natur til utbygging, men som ennå ikke er utbygget.»

Dette er skamløs tilsløring, Hernes. For det første viser argumentet det som regionalplanen for Nord-Jæren nettopp viser, at kommunen har omregulert altfor mye landbruksjord allerede – for å være på den sikre siden. Og all statistikk viser at dette fortsetter. Men man sparer jo ikke jord på denne måten, den bygges i beste fall ned et annet sted.

Hernes må dokumentere

Dernest sier Hernes at regionen må ta et ansvar her, og jeg forstår han da slik at f.eks. Stavanger vil tilbakeregulere noen av sine landbruksområder (til LNF) i bytte hvis Kalberg realiseres? Jeg må her be Hernes om å dokumentere om han har belegg for dette standpunktet, og om det er drøftet i adekvate politiske- og næringsfora på Nord-Jæren? Jeg skal spise hatten min hvis han har det. Min erfaring er nemlig at Plan- og bygningslovens arealdel er enhver kommunes adelsmerke over sjølråderetten, og ingen utenfor kommunen skal diktere hva kommunestyret/bystyret vedtar (statsforvalteren til nød unntatt). At Hernes ikke adresserer denne problemstillingen til Time kommune sjøl, burde være bevis nok i den saken.