Pøbel-kunstverk passar betre i byen enn i naturen

KUNSTVERK: Pøbel har laga fantastisk kunst, men eg er skeptisk til ideen om å plassera hans siste verk, som har fått namnet Mute, i urørt natur. I naturen vil me ikkje skru ned lyden. Nei, her vil me høyra vinden susa, bekken klukka og fuglane synga.

Innsendaren er stor fan av Pøbels-kunst, men vil ikkje ha hans siste kunstverk, Mute, midt i naturen på Høg-Jæren. Foto: Ukjent

Øyvind Nordsletten Hognestad

Den kreative kunstnaren Pøbel har med rette gjort seg vidgjeten med sine slåande kunstverk, ikkje minst det flotte veggmåleriet, «The lovers» – kyss i koronaens tid – under jernbanebrua på Bryne, og den høygaffelspelande karen i Felleskjøpets dress på veggen av Bryne Mølle. Begge er kunstuttrykk av høg kvalitet og talar til folk flest.

Nå er han på banen igjen med eit nytt, grensesprengjande og spennande prosjekt. Denne gongen er det tale om å støypa ein 10 meter høg, 8 meter brei og 60 tonn tung konstruksjon i betong som skal ha form av teiknet for lyddemping, det såkalla mute-teiknet, du finn på digitale dingsar. Det kan òg bli eit tankevekkande tiltak.

La naturen vera kunsten

Men, slik planane er presentert, er det all grunn til å ropa varsku. Tanken er at denne veldige betongskulpturen skal plasserast ute i naturen i Time kommune ein stad – Snorestad og Karten er nemnd. Det som minst av alt trengst i den stadig minkande urørte naturen, er menneskelege inngrep som vi kan greia oss utan. Landskapet vert ikkje finare, og stimulerer ikkje meir til ettertanke om vi utstyrer det med kunst. Det er meir enn stort nok til det, slik Gud skapte det. Det såg dei i Hå då dei takka nei til å «forskjønna» utsikta mot havet ved rasteplassen på Hårr.

Så er det symbolikken. Sikkert kan teiknet tolkast på ulike vis. Men, kva betyr eigentleg mute? Jau, å stengja av lyden. Og er det ein ting vi ikkje treng når vi kjem opp til Snorest og Karten, er det å stengja ute lyden. Tvert imot, dit søkjer vi for å høyra vinden susa, regnet piska, bekken klukka, dei stadig færre lerkene trilla, og dei få vipene og mekregaukane som er att, syngja.

Kva med ei rundkøyring?

Nettopp fordi det fell naturleg å tolka mute- teiknet omgjort til kunstverk, som ein kommentar til larm og framandgjering, bør det plasserast lett synleg for alle og i ein samanheng der det høyrer heime, som for eksempel i ei støyande rundkøyring, slik det er gjort med fuglen på Klepp. Eller ved ein sterkt trafikkert veg om det blir for voldsomt med ein 10 meter høg og 8 meter brei betongskulptur i rundkøyringa.

Kort sagt, Pøbel, stå på og realiser den fine ideen din, men la urørt natur vera som han er! Vind og ver og fuglesong er meir enn nok til å setja tankane i sving om det moderne menneskets livskår, og til å reflektera over kven vi er, og kor vi skal hen.

