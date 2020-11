Ikke riv nærskolen vår!

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Brage Steinbakk fra Tasta går til kamp for skolen sin.

Debattinnlegg

Brage Steinbakk (12 år) Stavanger

TASTAVEDEN: Jeg synes det er dumt at rådmannen og kommunaldirektøren i Stavanger vurderer å rive Tastaveden skole for å spare penger. Tastaveden er nærskolen på Tasta og det blir teit hvis de river den fordi da må vi som bor på Tasta gå på Tastarustå skole som ligger rundt to kilometer fra barneskolen vi går på nå. Det som også er dumt med Tastarustå skole er at den er uoversiktlig og har til dels dårlig miljø. Når det er en stor skole er det vanskelig å se den enkelte eleven som har det vanskelig eller blir mobbet.