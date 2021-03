Er det virkelig så vanskelig å forstå hva voldtekt er?

DEBATT: Det er strafferettslig greit å ligge med noen som ikke er i stand til å vegre seg. Dette er ikke i tråd med hva folks rettsoppfattelse, og må derfor endres!

Du aksepterer at noen svarer nei takk til en kopp te, ikke sant? Du tvinger ikke teen i folk da, ikke sant? Aksepterer du et nei til sex på samme måte? Eller blir du voldtektsforbryter? Foto: Shutterstock/NTB

Debattinnlegg

Sara Nustad Mauland Kvinnegruppa Ottar Rogaland

Nina Stange Jakobsen Kvinnegruppa Ottar i Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vold mot kvinner skjer på mange måter. Én av ti kvinner har blitt voldtatt, to av ti har blitt utsatt for overgrep, og mørketallene er høye. Over 80 prosent av anmeldte voldtekter blir henlagt.

Voldtekt er en form for kjønnsbasert vold som i hovedsak rammer kvinner, og som i hovedsak blir begått av menn. Derfor er dette også et likestillingsproblem. Norske myndigheter har plikt til å beskytte kvinner og jenter mot kjønnsbasert vold og diskriminering.

Til tross for at de fleste i Norge vil definere voldtekt som «sex uten samtykke», er dette ganske langt fra dagens lovgivning. Etter straffeloven paragraf 291 må den seksuelle omgangen skje ved bruk av vold eller truende atferd for at den skal dømmes som voldtekt. I dag går overgripere fri fordi voldtekten ikke var voldelig nok!

De går også fri fordi det ikke er nok at hun sa nei, – hun sa det ikke sa det høyt nok, kjempet ikke hardt nok imot – ja, hun taper fordi hun var for redd eller for dopa til å klare å slåss.

Snu loven!

Vi ønsker å endre definisjonen av hva som er voldtekt i dagens straffelov, vend fokus bort fra offer, og over på gjerningspersonen. Det er det som ligger i en ny samtykkelov!

Mange har et bilde av at voldtekt er overfallsvoldtekt, at noen følger etter deg på vei hjem fra byen og hopper på deg i et smug eller en park. Men de aller fleste voldtekter skjer i forbindelse med fest, og i de fleste tilfellene kjenner offer og overgriper hverandre fra før.

En samtykkelov er en tydeliggjøring av lovverkets definisjon av voldtekt. Straffeloven må fastslå at sex uten samtykke er voldtekt, i tråd med menneskerettighetene. FNs menneskerettighetskomité har gjentatte ganger kritisert Norge for manglende forebyggende arbeid. Norsk lov må oppdateres slik at den slår tydelig fast at alle har rett til å bestemme over egen kropp og egen seksualitet!

En kopp te?

Har dere sett sammenligningen med å tilby noen en kopp te? «Hvis en person tilbys en kopp te, er det lov å si nei takk. […] Og hvis en er usikker på om du har lyst på en kopp te, så trenger du ikke drikke den, selv om noen har laget til deg. […] Og hvis du sovner skal ingen ha lov til å tvinge i deg tekoppen».

Video gjengitt med tillatelse. Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios.

Ikke fortell oss at menn er dumme, vi må bare slutte å gi straffrihet for dem som later som om de er det.

Vi oppfordrer de resterende partiene på Stortinget til å snu. Siden Venstre nettopp meldte at de er for, så gjenstår Senterpartiet, KrF (som tidligere har stemt for), Høyre og Frp!

Er dette virkelig forvirrende? For oss og veldig mange andre er det svært enkelt: Hvis dama ikke har lyst til å ha sex med deg, skal du ikke ha sex med henne. Er du i tvil – da har hun ikke lyst. Ferdig snakka!