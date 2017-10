Politikerne i fylkekommune og Stavanger ble ført bak lyset da de garanterte for milliarder

Skal Høgsfjordferga bestå? Dette skaper strid mellom nabokommuner på Nord-Jæren. I Stavanger er man bekymret for at privat ferge vil true økonomien i Ryfast. Et flertall i formannskapet i Stavanger vedtok nylig at fergesambandet må avvikles i tråd med forutsetningene, hvis dette ikke skjer «vil Stavanger kommune måtte ta rettslige skritt for å trekke seg som garantistiller og overlate dette til statlige myndigheter».

Vedtaket sier ikke noe om hvem en skal ta rettslige skritt mot.

Den samme bekymringen finner en i Rogaland fylke. Til sammen har fylket og Stavanger garantert for 6 milliarder kroner.

Ikke hjemmel for å nekte

I Forsand finner vi mange som lenge har hevdet at privat fergedrift må bli løsningen. I mai 2015 fikk kommunen medhold av Samferdselsdepartementet; som skrev at det med bakgrunn i EØS ikke er hjemmel for å nekte privat fergedrift. Dette ble i sommer stadfestet i et brev fra departementet til Rogaland fylke.

En kan hevde at politikerne i Stavanger burde satt seg inn i EØS-reglene før de vedtok å stille garanti. Bystyret behandlet garantisaken så seint som i 2013. Likevel er det merkelig at departementet og Statens vegvesen lot være å informere politikerne før de fattet et så avgjørende vedtak.

Hva med Rogfast?

Men debatten om Ryfast-garantien avdekker nå en enda større mulig skandale litt lenger vest: 23. juni 2015 vedtok fylkesutvalget i Rogaland, etter fullmakt fra fylkestinget, at Rogaland fylke skulle stå som garantist for et lån til Rogfast på 16 milliarder kroner. Dette var et dristig vedtak når vi vet at Rogaland fylke har et årlig budsjett på ca 6,5 milliarder, og at størstedelen er bundet opp i lønninger til lærere og andre ansatte. Vedtaket var et svar på et høringsbrev fra Statens vegvesen. I dette kan vi lese: «Det forutsettes at fergesambandene Mortavika–Arsvågen og Mekjarvik–Kvitsøy legges ned når Rogfast åpner for trafikk.»

23. mai 2017 ble Rogfast vedtatt i Stortinget. I tilrådingen, som ble signert av departementet i april (Prop. 105S) kan vi lese på første side: «Det er ein føresetnad at begge desse noverande ferjesambanda blir avvikla når E39 Rogfast opnar for trafikk.»

Vi vet nå at denne forutsetningen er ugyldig. Vi vet også at denne tilrådingen til Stortinget ble skrevet etter at det samme departementet hadde avklart EØS-regelverket for å svare Forsand. Både fylkespolitikerne og stortingspolitikerne ble på denne måten ført bak lyset, de fikk ikke denne sentrale informasjonen før de fattet sine Rogfast-vedtak.

Betydelig usikkerhet

Wikimedia Commons

Rogfast skal etter planen åpnes i 2025. Departementet påpeker i tilrådingen at det er «knytt større uvisse til kostnadene ved dette prosjektet enn det som er vanleg». Om inntektene skriver de at det er «større uvisse til trafikktala og nivået på bompengeinntektene enn det som er vanleg». Dette er forståelig, vi ser allerede nå at trafikken ikke vokser så mye som forutsatt.

En har heller ikke vurdert den planlagte trafikkveksten opp mot nullvekstmålet som gjelder utenfor sørenden av tunnelen.

Men hvis fergedriften videreføres, blir usikkerheten vesentlig større. Vi vet ikke om noen vil ønske å drive dette sambandet etter 2025, men vi vet at fergedrift er i ferd med å bli billigere. Den elektriske fergen «Ampere» har vist oss at det er mulig å spare store beløp på driftskostnadene.

Rogaland fylke er blitt lurt ut på svært tynn is.